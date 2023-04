Suomalaisopiskelijoiden kuosit näkyvät Prisman mallistoissa

PatternLab on Aalto-yliopistolla vuosittain järjestettävä kurssi, jolla suunniteltuja kuoseja opiskelijat myyvät niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin yrityksille. Nyt toteutettu ja ainakin ensi keväälle jatkuva yhteistyö S-ryhmän kanssa on poikkeuksellisen syvää. Yhteistyö alkoi viime vuonna poikkeuksellisen suurella kuosivalikoimalla.

”Hankimme yksinoikeudella yli 30 viime vuoden PatternLab-kurssilla suunniteltua kuosia, erityisesti pukeutumisen tuotteita ajatellen. Kuoseja käytetään omien merkkiemme, kuten House ja Actuelle, tuotteissa: naisten ja miesten vaatteissa, naisten ja lasten yöpuvuissa sekä uimapuvuissa. Vaatteiden lisäksi kuosit koristavat myös kodin tuotteita, kuten erilaisia keittiötekstiilejä. Ensimmäiset tuotteet tulivat myyntiin vuoden alussa, ja nyt huhtikuussa valikoimiin tulee runsaasti uusia PatternLab-kuosisia tuotteita. Muutama tuotteista on Prisman lisäksi myös S-marketien valikoimissa”, kertoo S-ryhmän marketkaupan pukeutumisen tuoteryhmäjohtaja Anne Hagman.

Yksi viime vuoden kurssilaisista on tekstiilisuunnittelua Aalto-yliopiston Fashion, Clothing and Textile Design -pääaineessa opiskeleva Sanna Ahonen, joka kertoo kiinnostuneensa PatternLabista erityisesti siksi, että kurssilla pääsee tutustumaan kuosisuunnitteluun aidossa, kaupallisessa kontekstissa.

“Olen myös aina nauttinut piirtämisestä, ja halusin siksi kokeilla siipiäni kaupallisen kuosisuunnittelun maailmassa. Opin kurssin aikana valtavasti kuosisuunnittelusta ja siihen liittyvistä tekniikoista, mutta myös asiakkaiden kontaktoinnista, asiakastapaamisten organisoinnista ja myyntityöstä. Parasta oli taitavien ryhmäläisten kanssa työskentely ja yhteisten mallistojen esittely tekstiilialan toimijoille, sekä tietysti ne hetket, kun sai kuulla jonkin oman kuosin tulleen myydyksi”, Ahonen kertoo.

Kurssilla suunniteltujen kuosien näkeminen Prisman valikoimissa on ollut opiskelijoille jännittävä kokemus.

“Olen ehtinyt jo bongata suunnittelemani “Cut-out Garden” kuosin sekä monta muuta Prisman valikoimissa. Vuoden 2022 PatternLab-ryhmällä on yhteinen keskustelukanava, johon ryhmäläiset jakavat kuvia aina, kun näkevät jonkin uuden kuosin kaupoissa. On ollut jännittävää nähdä oma kuosi konkreettisena vaatekappaleena, ja toki vielä jännittävämpää tietää, että samat tuotteet ovat saatavilla myös esimerkiksi ympäri Suomen asuvien sukulaisteni lähi-Prismoissa”, Ahonen iloitsee.

Opiskelijat pääsevät suunnittelemaan kuoseja nimenomaan Prisman valikoimiin

Uusi PatternLab-kurssi on parhaillaan käynnissä Aalto-yliopistolla professori Maarit Salolaisen ohjaamana, ja yhteistyö opiskelijoiden kanssa jatkuu aiempaa tiiviimpänä. Tällä hetkellä suunnitellaan jo vuoden 2024 mallistoja.

”Tämän kevään kuosit valitsimme valmiista kurssilla tehdystä kokoelmasta, ja muokkasimme niitä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa esimerkiksi skaalauksen, värityksen ja kuosin asettelun osalta. Tämänhetkisten opiskelijoiden kanssa taas teemme tiivistä yhteistyötä alusta asti. Olemme tilanneet heiltä nimenomaan meille suunnattuja kuoseja, jotka tulevat näkymään laajasti Prisman pukeutumisen ja kodin mallistoissa vuonna 2024”, Hagman sanoo.

Kuosien tilaaminen kotimaisessa korkeakoulussa opiskelevilta nuorilta suunnittelijoilta on Prismalle myös arvovalinta.

”Perinteisesti mallistojen suunnittelua tehdään yhteistyössä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa. Meistä on hienoa, että saamme yhteistyön kautta valikoimiimme entistä enemmän suomalaista suunnittelua. Samalla opiskelijat pääsevät syventymään kaupallisen ja kysyntälähtöisen valikoiman luomiseen ja esimerkiksi siihen, millaisia vaateita kuoseille on teollisessa tuotannossa. He saavat siten tulevan työelämän kannalta erittäin hyödyllisiä taitoja”, Hagman kertoo.

Kaikki tuotteet on merkitty PatternLab-etiketeillä. Tuotteissa on käytetty pääosin vastuullisia materiaaleja, kuten kierrätettyä polyesteria, Lenzing Ecovero -viskoosia ja puuvillaa, joka on hankittu Better Cotton -aloitteen kautta ja edistää näin kestävämpää puuvillatuotantoa.