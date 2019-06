Suomalaispankit EU:n keskitasoa vahvempia

Sähköisiä järjestelmiä terveydenhuollossa jo laajasti käytössä – tehtävää riittää silti 4.6.2019 08:52:58 EEST | Tiedote

Terveydenhuollon asiakirjoja välitetään Suomessa organisaatiolta toiselle vuosittain satojatuhansia edelleen postitse. Finanssiala ry:n (FA), Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Kelan sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteisessä kestävän kehityksen sitoumuksessa on asetettu kunnianhimoisia tavoitteita asiakirjojen sähköistämiselle. Sähköistämisen tiellä on vielä kuitenkin monia haasteita, joista lainsäädäntö on yksi.