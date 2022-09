Suomalaisratkaisu poistaa kaupunkiliikenteen päästöjä

Suomalainen MarshallAI voitti Yhdysvaltain Puolustusministeriön tekoälykilpailun 13.9.2021 08:16:29 EEST | Tiedote

Konenäön maailmanlaajuinen edelläkävijä MarshallAI on voittanut Yhdysvaltain puolustusministeriön (Department of Defence) järjestämän kansainvälisen tekoälykilpailun. xTech Global AI Challenge on ensimmäinen koskaan järjestetty Yhdysvaltain puolustusministeriön sponsoroima kansainvälinen kilpailu rahapalkinnolla. Kilpailussa Yhdysvaltain armeija etsi yhteistyössä Yhdysvaltain ilmavoimien ja laivaston kanssa vahvoja, tekoälyä tukevia valmiuksia hallita, integroida ja prosessoida data- ja tietolähteitä nopeaa päätöksentekoa varten.