Suomalaisten innokkuus matkailla kotimaassa jatkaa kasvuaan – matkoja lähialueille ja maaseudulle tehdään entistä enemmän

Matkailualan valtakunnallinen yhteiskampanja 100 syytä matkailla Suomessa kokoaa 120 kohdetta eri puolilta kotimaata. Lomalaidun ry:n ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n valtakunnallinen maaseutumatkailun markkinointikanava www.matkamaalle.fi on mukana kampanjassa neljättä kertaa. MatkaMaalle.fi palvelu kokoaa yli 200 kotimaista, monipuolista ja laadukasta matkailupalvelua. Kohteet maalla hurmaavat paikallisilla ruuillaan ja monipuolisilla luonto- ja aktiviteettimahdollisuuksillaan.

Suomalaiset haluavat tukea suomalaista työtä ja paikallisia matkailuyrittäjiä

- Kotimaan matkailu on vastuullista paitsi ympäristön myös suomalaisen työn tukemisen näkökulmasta. Jokaisella kotimaan matkalla on vaikutusta matkailuyritysten ja maaseutualueiden elinvoimaisuuteen kerrannaisvaikutusten kautta. Matkailu kotimaassa vaikuttaa positiivisesti myös suomalaisen ruuan kysyntään. Matkakohteessaan matkailijat syövät suomalaista ruokaa useasti päivässä ja samalla tutustuvat kotimaiseen ruokatarjontaan yleisemminkin, korostaa Kimmo Aalto.

Lomamatkojen ohella maaseudulle matkaillaan entistä enemmän myös ryhminä. Myös bussiryhmien kiertomatkailu maaseutukohteisiin on vilkastumaan päin, mikä mahdollistaa maaseudun matkailuelämysten avautumisen myös niille, joilla ei ole esimerkiksi omaa autoa.

- Perhe- ja sukujuhlia sekä työyhteisöjen virkistyspäiviä ja kokouksia järjestetään nyt huomattavasti enemmän maaseudun matkailuyrityksissä verrattuna edeltäviin, koronan kurittamiin vuosiin, iloitsee Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n puheenjohtaja Saila Valkeaniemi.

Matkustus kotimaassa kiinnostaa

100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan ja Suoma ry:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan 65 % suomalaisista matkailee tulevana kesänä kotimaassa, vaikka matkustusrajoitukset ulkomaille ovat keventyneet. Matkustushalukkuus kotimaassa on pysynyt korkeana ja jopa kasvanut kaksi prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Erityisen ilahduttavaa on, että suurinta matkustushalukkuus on 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä (71 %).

Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys Suoma ry:n toteuttama 100 syytä matkailla Suomessa -kampanja kokoaa kotimaan kohteet yhteiselle 100syytä.fi -sivustolle. Kampanja on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tukema.

Viime kesänä matkailualan toimijoiden yhteismarkkinointi 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan kautta siivitti kotimaanmatkailun ennätyslukemiin, kun kotimaisten yöpymisten määrä heinäkuussa 2021 oli historian korkein. Kotimaan kohteiden vetovoima jatkuu tutkimuksen tulosten mukaan tänäkin kesänä.

Kuudetta kertaa toteutettava kampanja on onnistunut innostamaan suomalaisia etsimään matkakohteita ja matkailemaan kotimaan kohteissa. Viime vuonna 100syytä.fi -sivustolla vieraili noin 530 000 yksittäistä kävijää.

----------------------------------

Suoma ry:n tilaaman 100 syytä matkailla Suomessa -kyselyn tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 9.–21.4.2021. Tutkimusten kohderyhmä oli 18–75-vuotiaat. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Otokset kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Lisätietoja:

Kimmo Aalto, Lomalaidun ry:n toiminnanjohtaja

kimmo.aalto@lomalaidun.fi +358401791618

Saila Valkeaniemi, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n puheenjohtaja

saila@valkeaniemi.fi +35850 309 1660

www.matkamaalle.fi -sivusto mukana kampanjassa

100syytä matkailla Suomessa -kampanja:

Maisa Häkkinen, Suoma ry:n hallituksen puheenjohtaja

maisa.hakkinen@mikseimikkeli.fi, +358 44 794 2219

Hannu Komu, Suoma ry:n toiminnanjohtaja

hannu.komu@onvisio.fi, +358 400 615756

------------------

Suoma ry:n tilaaman 100 syytä matkailla Suomessa -kyselyn tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 9.–21.4.2021. Tutkimusten kohderyhmä oli 18–75-vuotiaat. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Otokset kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.