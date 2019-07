Suomalaisten kesäauto-osake on BMW – auto-osakkeet ovat suomalaisten eniten ostamia osakkeita Euroopan pörsseissä

Suomalaiset piensijoittajat tekivät sijoituksia ahkerasti myös Suomen ulkopuolelle kesäkuussa. Suomessa kiinnostavin osake oli Outokumpu, jota sekä myytiin että ostettiin eniten. Auto-osakkeet ovat suomalaisten suosikkeja Saksan pörssissä.

Autonvalmistajat kiinnostavat suomalaisia piensijoittajia. Danske Bankin asiakkaiden osakekauppojen pohjalta tehty vertailtu osoittaa, että suosituin auto-osake on BMW Bayerische Motoren-Werke, joka oli myös suosituin saksalainen osake kesäkuussa.

Toiseksi suosituin auto-osake kesäkuussa oli Fiat Chrysler Automobiles, joka oli myös eniten vaihdettu italialainen osake. Kolmanneksi vaihdetuin auto-osake Renault oli taas toiseksi suosituin ranskalaisosake.

”Autot kiinnostavat sijoittajia nyt kun Trump on vähentänyt kauppatulliuhkailujaan ja muuttanut linjaansa hieman sovittelevampaan suuntaan. Toukokuussa saatiin tieto siitä, että Trump siirtää autotullipäätöstä 6 kuukaudella eteenpäin ja kesäkuussa vaihto auto-osakkeilla kaksinkertaistuikin toukokuuhun verrattuna. Pidemmällä aikavälillä ala on myös murroksessa, ja ympäristöystävällisimmän auton kehittäjät voivat olla jatkossa tuottoisia sijoituskohteita. Tällä hetkellä osakkeita liikuttavat kuitenkin lyhemmän aikavälin näkymät, kuten lähivuosien talouskasvu ja autojen kysynnän kehitys etenkin Kiinassa, kauppatullien lisäksi”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Saksalaiset Volkswagen ja Daimler olivat neljänneksi ja viidenneksi suosituimmat auto-osakkeet. Alkuvuodesta suomalaisia sijoittajia vielä kiinnostanut sähköautoyhtiö Tesla oli nyt pohjalla vaihdetuimpien auto-osakkeiden listalla. Myös toukokuussa kärjestä löytyivät BMW, Fiat ja Volkswagen.

Kesäkuussa Yhdysvallat kiinnosti

Danske Bankin asiakkaiden osakekaupoista tehty vertailu on kuvaava, sillä pankin kaupankäyntipalkkiot ovat samat kaikille markkinoille. Näin edullisemmat välityspalkkiot eivät ohjaa sijoituksia Suomeen. Kesäkuussa noin 75 prosenttia osakekaupoista kohdistui suomalaisiin yhtiöihin. Aiempiin vuosiin verrattuna suomalaiset sijoittavat nyt pienemmän osuuden kotimaisiin yhtiöihin, sillä vielä vuonna 2016 lähes 90 prosenttia sijoituksista suuntautui Suomeen.

”Sijoitusten kohdistuminen Suomen ulkopuolelle ei ole sinällään huolestuttavaa, sillä maantieteellinen hajauttaminen on sijoittajalle järkevää. Samaan aikaan on toivottavaa, että Helsingin pörssi pysyy riittävän monipuolisena, jotta kiinnostavia sijoituskohteita löytyy. Tänäkin vuonna pörssistä on ostettu monia mielenkiintoisia yhtiöitä pois”, Kivipelto sanoo.

Suomalaisten sijoitukset ovat siirtyneet erityisesti Yhdysvaltoihin, jonka osuus vuosien 2016–2019 kesäkuiden kaupoista on kasvanut reilusta kahdesta prosentista lähes 9 prosenttiin. Ruotsi on samalla pudonnut toiseksi suosituimmasta kolmanneksi suosituimmaksi sijoituskohteeksi.

Kesäkuun vaihdetuin, myydyin ja ostetuin osake oli Outokumpu.



Sijoitukset maittain, kunkin vuoden kesäkuu

OSAKEKAUPAT MAITTAIN KESÄKUUSSA

Maa 2016 2017 2018 2019 Suomi 89,3 % 87,5 % 78,3 % 75,1 % Ruotsi 4,4 % 5,1 % 7,5 % 4,5 % Yhdysvallat 2,1 % 2,1 % 4,0 % 8,9 % Saksa 1,3 % 1,7 % 3,4 % 2,8 % Norja 1,3 % 1,5 % 1,6 % 2,6 % LÄHDE: Danske Bank

Suosituimmat osakkeet maittain

YHDYSVALLAT VAIHDETUIMMAT Osuus MYYDYIMMÄT Osuus OSTETUIMMAT Osuus Bloom Energy Corp Share 17,8 % Beyond Meat Inc. 24,6 % Bloom Energy Corp Share 33,5 % Spotify Technology SA (USD) 12,3 % Amazon.com 13,2 % Spotify Technology SA (USD) 16,0 % Beyond Meat Inc. 11,7 % Spotify Technology SA (USD) 8,1 % Accenture Plc A (USD) 5,3 % Amazon.com 7,0 % Alphabet Inc A 3,7 % Electronic Arts Inc 3,0 % Accenture Plc A (USD) 2,8 % Innovative Industrial Properties Inc 2,8 % Take-Two Interactive Software Inc. 2,7 %

RUOTSI VAIHDETUIMMAT Osuus MYYDYIMMÄT Osuus OSTETUIMMAT Osuus Attendo AB 12,6 % Attendo AB 20,7 % Oriflame Holding Ltd (SEK) 10,2 % Swedish Orphan Biovitrum AB 5,4 % ABB Ltd. old 6,6 % Swedish Orphan Biovitrum AB 7,6 % Oriflame Holding Ltd (SEK) 4,8 % Swedish Orphan Biovitrum AB 3,8 % Autoliv Inc. SDB 6,0 % Autoliv Inc. SDB 4,7 % Autoliv Inc. SDB 3,8 % Veoneer Inc SDB 5,3 % ABB Ltd. old 4,6 % Intrum AB 3,6 % Hennes&Mauritz AB B 4,3 %

SUOMI VAIHDETUIMMAT Osuus MYYDYIMMÄT Osuus OSTETUIMMAT Osuus Outokumpu Oyj 15,2 % Outokumpu Oyj 15,7 % Outokumpu Oyj 14,8 % Nokia Oyj (FI) 11,4 % Nordea Bank Abp (FI) EUR 14,8 % Nokia Oyj (FI) 10,0 % Nordea Bank Abp (FI) EUR 10,1 % Nokia Oyj (FI) 13,2 % Ramirent Oyj 8,9 % Fortum Oyj 6,7 % Fortum Oyj 7,1 % Neste Oyj 7,9 % Neste Oyj 6,6 % Metsä Board Oyj B 5,0 % Fortum Oyj 6,4 %

Tietoa vertailusta

Osakkeiden ostomaat perustuvat Danske Bankin suomalaisten asiakkaiden tekemiin kauppoihin kesäkuussa.

Tietoa Danske Bankin sijoituspalveluista

Danske Bankin kautta voi ostaa osakkeita seuraavista maista samalla välityspalkkiolla: Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, USA, Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Italia, Sveitsi, Kanada, Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Portugali, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekki, Unkari, Meksiko.

Välityspalkkiot ovat minimissään 2-8 euroa kaupankäyntiaktiivisuudesta riippuen.

Kattavat markkinainformaatio, uutis- ja analyysipalvelut sekä analyysityökalut saatavilla. Monipuolisilla Sijoittajan lisäpalveluilla asiakas voi räätälöidä kaupankäyntipalvelut juuri omia tarpeitaan vastaavaksi sijoituspäätösten tekemiseksi.