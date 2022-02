Suomalaisten marketeista saamat perunat ovat Keski-Euroopassa Michelin-tähtikokkien suurta herkkua

Suomalaiset Frex-perunat valloittavat parhaillaan Euroopan huippuravintoloita. Perunoiden ylivertainen maku ja rakenne sekä korkeat ravintoarvot syntyvät terveestä ja elävästä maaperästä.

Perunoiden tuotantomenetelmän kehitystyö on kestänyt noin kymmenen vuotta, jotta maaperän oikea ravinnetasapaino on saavutettu. Frex-kananmunien saattaminen täydellisiksi vei kolme ja puoli vuotta ennen kuin oikea rehuseos syntyi.

Parhaista parhaimmat eli Michelin-tähtiravintolat käyttävät nyt Belgiassa Frex-perunaperheen lajikkeita sekä -kananmunia.

Antwerpen valikoitui tuotteiden esittelypaikaksi, koska siitä on muotoutumassa Belgian ykkösravintolakaupunki. Samalla vanha satamakaupunki sekä sen tähtipaikat keräävät kansainvälistä huomiota.

Frex-perunat ja munat esittäytyivät arvostetulle joukolle Michelin-tähtien tekijöitä

Frex-perunoiden belgialainen jakelija Groothandel Claessens on erikoistunut vastaamaan Michelin-tähtiravintoloiden vaatimuksiin.

Samaan aikaan, kun Suomessa on seitsemän yhden tähden Michelin-ravintolaa, Belgiassa on 102 yhden tähden, 23 kahden tähden ja 2 kolmen tähden ravintolaa eli yhteensä 127 Michelin-paikkaa. Kaikki ne ovat Claessensin asiakkaita, joten vaatimukset ovat kovat.

Antwerpenissä järjestetyssä tilaisuudessa helsinkiläisen tähtiravintola Olon kokkiravintoloitsija Pekka Terävä ja keittiöpäällikkö Tuomas Vierelä valmistivat kuuden ruokalajin menun, joka esitteli Frex-perunoiden ja -munien makua, rakennetta, monipuolisuutta ja käyttötapoja vieraille.

Paikalla oli keittiömestareita Antwerpenin huippuravintoloista. Tähtipaikoista edustettuina olivat mm. Nathan, Zet´joe, Danny Horseele sekä The Jane, jolla on kaksi tähteä.

The Jane sijaitsee Antwerpenin entisen sotasairaalan kappelissa. Siellä ruoka, taide ja muotoilu yhdistyvät tavalla, joka puhuttaa tällä hetkellä kansainvälistä ruokamaailmaa.

Claessens-tukku oli valinnut mukaan myös tulevaisuuden haastajaravintoloita kuten JETT, Fortuin Konich sekä De Koolputten, joiden joukosta ennustetaan syntyvän uusia Michelin-tähtipaikkoja.

Frex-perunat soveltuvat hienosti erilaisiin ruokalajeihin ja käyttötarkoituksiin

Kahden tähden The Janen keittiömestari Jean-Philippe Vormezeele ja pääsommelier Trésor Vets hehkuttivat ominaisuuksia, jotka nostavat perunan ja kananmunan tasolle, jolloin ne yltävät tähtiravintolan raaka-aineeksi.

”Laatuasiat kuten hyvä ja puhdas maku sekä rakenne ovat ehdottomasti kärkiä. Lisäksi tuotantotavalla, ympäristö- ja ilmastokysymyksiin vastaamisella on yhä suurempi merkitys. Enää ei ole mahdollista, että raaka-aineita kuljetetaan kaukaa kuten Australiasta tai Etelä-Amerikasta”, Vormezeele ja Vets vakuuttavat.

"Olo-ravintolan Tuomas Vierelä kuvaili Frex-kananmunan keltuaista kermaiseksi ja munan makua puhtaaksi. Olemme samaa mieltä”, Vormezeele ja Vets nyökkäävät.

Yhden tähden Zet’joe -ravintolan keittiömestarin Marc Trancezin mielestä Frex-perunat ovat ainutlaatuisia. Frex on onnistunut siinä, mihin belgialaiset tuottajat eivät ole yltäneet.

”Yleensä erilaisiin perunaruokalajeihin tarvitaan jokaiseen eri perunalajike, mutta Frex käy monipuolisesti niin ranskalaisiin kuin muusiin ja esimerkiksi keitinperunoiksi”, Trancez kiittää.

Antwerpenistä on kasvamassa Euroopan kulinarismin keskus

Moni muissa Belgian kaupungeissa toiminut huippuravintola on siirtänyt pandemian aikana toimintansa Antwerpeniin. Jopa kolmen tähden nimekkäät ravintoloitsijat avaavat vauhdilla kaupunkiin uusia konsepteja.

Antwerpenin ilmapiiri koetaan nyt kansainvälisemmäksi kuin muut belgialaiskaupungit, Bryssel mukaan lukien. Satamalla on suuri merkitys.

Lisäksi ravintoloitsijoiden ja keittiömestareiden välillä on yhteisöllisyyttä ja tunne siitä, että Antwerpenissä tapahtuu nyt gastronomisesti tärkeitä asioita, joita muu maailma seuraa.

Hyvänä esimerkkinä on se, että viime vuonna The World’s 50 Best Restaurants 2021 -listaus julkistettiin Antwerpenissä. Tapahtumat ja kansainvälisten ammattilaisten kohtaamiset ja ravintolavierailut kestivät kokonaisen viikon.

Juuri tähän nosteeseen Frex-tuoteperhe osuu. Pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja olla osa positiivista kehitystä.

Eikä siinä kaikki. Kansainvälisistä ravintolakeittiöistä Frex-perunat ja -munat ovat löytäneet tiensä kotimaassaan Suomessa lukuisten ravintola- ja kotikokkien annoksiin. Sosiaalisen median eri ruokaryhmissä ne ovat nousseet makukeskustelujen puheenaiheiksi.

Maukkaalla Frex-tuotteilla jokainen ruoan ystävä voi loihtia omasta arki- tai juhlapöydästään Michelin-tähden arvoisen elämyksen.