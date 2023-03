Suomalaisten metsäsuhde on murroksessa, toteaa Eero Ojanen teoksessaan Metsän filosofia.

Eero Ojanen pohtii uusimmassa teoksessaan Metsän filosofia, onko muinaisen, usein pelokkaankin suhtautumisen ja myöhemmän kulutuskeskeisen taloudellisen hyödyntämisen tilalle tulossa kyky nauttia metsästä tasapainoisessa vuorovaikutuksessa sen kanssa. Ojanen käsittelee monipuolisesti metsän olemusta ja sen merkityksiä.

Suomalainen asuu lähellä metsää, ja se on aina kuulunut kulttuuriimme. Se näkyy myös kielessämme, jossa monet käsitteet ovat alun perin liittyneet metsään ja esimerkiksi metsästämiseen. Eero Ojanen kuvaa tätä sanoiluksi metsässä. ”Mieli oli se saaliseläimen osa, joka kullekin mukana olevalle saalista jaettaessa kuului. Itse kukin saattoi mieliä juuri tiettyä osaa eli hänen teki mieli jotain osaa, ja kun sai mielensä mukaan, niin se oli tietysti mieluinen juttu. Mieli-sanan monet vivahteet ovat hyvin positiivisia, mielihyvä esimerkiksi, ja metsästä nekin hyvät mielet siis tulevat”, hän kirjoittaa.

Metsä on ollut meille tuttu ja turvallinen, mutta samaan aikaan se on myös vieras ja uhkaava. Sieltä on haettu elantoa, ja siellä pedot ovat vaanineet kulkijoita. Sitä on yritetty hallita ja kesyttää. Suhtautumisemme metsään on muuttunut ajan myötä, mutta aina metsä on ollut suomalaista lähellä. Silti ihminen kulttuureineen on aina vieras metsässä.

”Metsä on jotain vähän sekavaa. Se karttaa täydellistä järjestystä ja hallintaa. Metsässä liikkuminen on erilaista kuin kadulla, valtatiellä tai siisteissä sisätiloissa, ja tämä seikka koskekoon nyt myös metsän filosofian liikettä ja jäsennystä. Jos vähänkään kunnioitan metsää ja yritän ymmärtää sitä, täytyy ymmärtää myös se, että metsää ei voi pakottaa mihinkään täysin tiukkaan järjestykseen, koska silloin se lakkaisi olemasta metsä ja muuttuisi joksikin aivan muuksi”, Ojanen kertoo lähtökohdistaan Metsän filosofiaan.

Metsän filosofia on elämys jokaiselle metsään kaipaavalle ja metsästä tulleelle, siellä todella tai mielessään kulkevalle, pihkaantunelle ja puulla päähän lyödylle mutta myös niille, joille metsä on vieras ja outo.

Eero Ojanen on filosofian tohtori ja tietokirjailija. Hänen laaja ja monipuolinen tuotantonsa käsittää sekä faktaa että fiktiota, usein samankin teoksen puitteissa. Hänen teoksiaan ovat mm. 1918. Matkoja muistin rintamilla (2017, yhdessä Risto Lindstedtin kanssa), Lapsen filosofia (2014) ja Koiran filosofia (2013).

Eero Ojanen, Metsän filosofiaKirjapaja 2023. 159 s. ISBN 9789523546783



