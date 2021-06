Suomalaisten siiderimaku käy yhä kuivemmaksi ja laadukkaammaksi

Jaa

Perinteinen käsityö, aidot hedelmät ja vähäinen makeus loistavat alkavan kesän siideriuutuuksissa. Servaali tuo Suomen päivittäistavarakauppojen siiderihyllyihin laadukkaita uutuuksia paitsi Englannin palkituimmalta Henry Westons -siideritalolta ja ranskalaiselta Louis Raisonilta, myös oman, suomalaiseen makuun valmistetun täysin uuden Mighty Hard -siiderin. "Käsityöläissiiderit ovat löytäneet ystävänsä myös Suomessa. Kasvavasta trendistä huomaa, että suomalaisten siiderimaku on pikkuhiljaa siirtymässä pois äkkimakeista ja esanssisista, klassisen siideri-nimikkeen alla myytävistä bulkkijuomista”, kertoo Servaalin tuotepäällikkö Juho Koivula

Omenista puristetusta mehusta käymismenetelmällä valmistettua siideriä pidettiin ennen ajanlaskumme alkua pyhänä juomana, jolla oli kelttien mytologiassa myös oma jumalansa. Rooman legioonalaiset saivat osan palkastaan siiderinä ja sitä on käytetty myös terveydenhoidossa erilaisia vaivoja parantamaan. Oivallisina omenankasvatusalueina tunnetuista eteläisestä Englannista ja Pohjois-Ranskasta kehkeytyi siiderin ydinaluetta, joilla on omat tyylinsä ja perinteensä. Aidosta omenamehusta tehdyt käsityösiiderit ovat nousseet kansainvälisesti suureen suosioon ja niitä käytetään seurustelun lisäksi myös ruokajuomana.

”Olemme erittäin ylpeitä, että saimme Suomeen valtavassa nosteessa olevat englantilaiset ja ranskalaiset suosikkisiiderit. Vasta kaksi vuotta sitten ensiesittelynsä saanut vaaleanpunainen Rosé on vallannut Briteissä jo 4 %:n markkinaosuuden ja kasvanut nollasta yli 45 miljoonan punnan myyntiin. Uskon sen lyövän läpi tänä vuonna myös muualla ja Suomi on tässä etujoukoissa. Käsityöläissiiderit ovat muutenkin löytäneet ystävänsä myös Suomessa. Niiden kasvavasta trendistä huomaa, että suomalaisten siiderimaku on pikkuhiljaa siirtymässä pois äkkimakeista ja esanssisista, klassisen siideri-nimikkeen alla myytävistä bulkkijuomista”, kertoo Servaalin tuotepäällikkö Juho Koivula ja jatkaa: ”Kesäkausi on hienoa aloittaa myös tuomalla markkinoille itse kehittämämme Mighty Hard Cider -uutuutemme. Uskon sen puhuttelevan myös sellaista kuluttajaa, joka siidereihin ei ole vielä tottunut.”

Henry Westons

Henry Weston aloitti siiderituotannon maatilallaan Herefordshiressa omilla omenoillaan vuonna 1880 ja perheyrityksen tuotanto jatkuu edelleen samoilla sijoilla. Nykyisin tuotannosta vastaa viidennen polven Weston, Guy Lawrence, joka haki oppia ja inspiraatiota Uuden-Seelannin viinitarhoilta. Kesän 2021 suosikit Westonsilta ovat ensiesittelynsä nyt saava suodattamaton Cloudy Vintage ja viime kesänä suureksi hitiksi kotimaassaan noussut trendikäs Vintage Rosé -vuosikertasiideri. Henry Westons -omenasiiderit ovat perinteisissä puolen litran lasipulloissa.

Henry Westons Cloudy Vintage (7,3 %, sokeria 30.0 g/l) on kevyen samea ja omaa pirteän, luonnollisen pienen kuplan. Raikas ja vahva, mutta silti pirteä siideri on kuiva. Klassinen englantilainen ruokasuositus kuivalle ja runsaalle siiderille on juustolautanen ja erityisesti ikääntynyt Cheddar. Saatavilla Alkoista, hinta 4,98 euroa.

Henry Westons Vintage Rosé (5,5 %, sokeria 45.0 g/l) on rehellisen vaaleanpunainen ja hipoo kupliltaan täydellisyyttä. Pehmeä ja pyöreä, hedelmäinen maku ja omenankukkainen tuoksu luovat hyvin tasapainoisen kokonaisuuden, joka ei ole liian makea. Erinomainen puolikuiva kesäsiideri yllättää keveydellään. Saatavilla Alkoista sekä Keskon ja S-Ryhmän liikkeistä, hinta n. 4,46 euroa.

Louis Raison

Bretagnessa toimiva Louis Raison on ranskalaisen siiderityypin uranuurtaja. Vuonna 1923 perustetun siideritalon omenat on aina toimittanut sama paikalliskasvattajien osuuskunta, minkä vuoksi Louis Raisonin käsityöläissiiderin laatu on pysynyt aina tasaisen korkeana. Louis Raison pakkaa siiderin 0.33 -litran tölkkiin.

Louis Raison Rouge Delice (5,5 %, sokeria 80.0 g/l) on upea punertava, vain Ranskassa kasvavista punamaltoisista Rouge Délice -omenoista sekä korkean sokeri- ja tanniinipitoisuuden omaavista French Bittersweet -siideriomenoista valmistettu puolikuiva omenasiideri. Maultaan moniulotteinen, mutta tasapainoinen siideri sopii hyvin paitsi seurusteluun, myös kesäisten ja marjaisten salaattien kanssa. Saatavilla Keskon ja S-Ryhmän liikkeistä, hinta n. 2,99 euroa.

Mighty Hard Cider on aito siideriuutuus suomalaiseen makuun

Suomen johtaviin alkoholialan maahantuontiyrityksiin kuuluva Servaali kehitti oman suoraviivaisen Mighty Hard Cider (5,5 %, sokeria 45.0 g/l) -omenasiiderin. Vaikutteita pakkaukselle haettiin craft-oluiden puolelta ja nimi kertoo oleellisen: Hard Cider on amerikkalainen nimitys juomalle, joka erottaa alkoholin omenamehusta. Maultaan tyylikäs, Viron Tartossa Servaalin oman reseptin mukaan käymisteitse valmistettu omenasiideri on kuiva, mutta silti suunmyötäinen. Uutuus on helposti nautittava joko sellaisenaan tai kesäisten grilliruokien parina. Suomen vähittäiskaupan ensimmäinen Hard Cider on saatavilla Alkoista ja Keskon kaupoista puolen litran tölkissä, hinta n. 2,95 euroa.

Siiderien makeusluokitukset

Siideri on kuivaa, kun siinä on litraa kohden sokeria enintään 45-50 grammaa. Makeassa siiderissä sokeria on vähintään 85-90 grammaa litra.

Servaali Oy on yksi Suomen johtavista alkoholialan maahantuontiyrityksistä. Yhtiön kivijalkana on kaksi suomalaista omistajayritystä: Olvi Oyj, joka on 140 vuotta vanha juomatuotteiden valmistaja, sekä yli 25 vuotta juomatuotealalla toiminut Momentin Group Oy