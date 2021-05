Suomalaisten työllistymistä edistämässä – Jo 1000 valmennettavaa kannustettu uusille urille UraSprintin kautta

Jaa

Uudenlaisten työllistymistä edistävien ratkaisujen kehittäminen on noussut ensiarvoisen tärkeäksi koronapandemian lisäämän työttömyyden myötä. UraSprintti-valmennuskokonaisuus on työllistymisen ja ihmisten asialla – yhden vuoden aikana uravalmentajien käsien läpi on kulkenut jo tuhat erilaista tarinaa ja lukemattomia onnistumisia.

UraSprintti on pyörinyt Pohjois-Savon TE-toimiston asiakkaille vuoden ajan ja valmennettavia asiakkaita on kertynyt yli tuhat. UraSprintin toimivuuden ja nykyaikaisuuden pohjana on täysin digitaalinen valmennusohjelma, joka tarjoaa ajasta ja paikasta riippumatonta valmennusta asiakkaan tarpeeseen.

Valmennusta jokaisen yksilön tarpeeseen – vaikka suoraan kotisohvalta

UraSprintti on saanut vuoden mittaisella matkallaan hyvän vastaanoton ja positiivista palautetta valmennuksen asiakkailta. Motivaatiota valmennukseen on kasvattanut se, että etävalmennus on helppo yhdistää arkeen, sillä tehtävät saa suorittaa itselle sopivaan aikaan ja parhaassa paikassa. Ajasta ja paikasta riippumattomuus mahdollistaa tasavertaisen valmennuskokemuksen jokaiselle, mutta myös valmennuksen sovittamisen oman elämän ympärille.

”Tehtävät oli sopivan simppeleitä, mutta herätteleviä, asioiden ytimessä olevia - ja tietolähteitä niiden tueksi oli monipuolisesti. Etätyöskentely oli plussaa. Hyvin toimiva mobiilisovellus oli kiva, helpotti työskentelyä entisestään. Ohjaajani oli todella hyvä ja hänen kanssaan keskustelut olivat antoisia, josta sain paljon vinkkejä, ohjausta ja tsemppiä.” – UraSprintti-valmennettava

UraSprintin kaava selvästi toimii; jo puolen vuoden valmennuksen ja noin 500 asiakkaan jälkeen jopa 80 osallistunutta on saanut valmennuksen päätyttyä työ- tai opiskelupaikan. Tulokset pohjaavat vaikuttavuuskyselyyn, jonka avulla seurataan UraSprintin tuloksia.

– Valmennus tarjoaa mahdollisuuden urasuunnitteluun jokaiselle asiakkaalle omasta lähtökohdastaan luomalla ajan ja paikan pohdiskelulle sekä herättämällä uusia näkökulmia työnhaussa tai urasuunnittelussa hyödynnettäväksi. Monesti jo se, että joutuu kertomaan itsestään, osaamisestaan ja mielessä pyörivistä kysymyksistä ulkopuoliselle saa aikaan uudenlaisia oivalluksia. Asiakkaat arvostavat myös tietoa, jota saavat ja löytävät omaan tilanteeseensa liittyen. Usein mietityttää, että mihin on oikeutettu, mitä vaihtoehtoja ylipäätään on ja kenen puoleen kääntyä uran eri vaiheissa. Tällöin kysymyksiä ei tarvitse jäädä pyörittelemään yksin mielessään, kertoo uravalmentaja Laura Karttunen.

Valmentavalla otteella sparraten kohti tulevaa

UraSprintin onnistumisten takana seisovat BearIT Oy:n ammattitaitoiset uravalmentajat. Asiakkaat ovat muutoin luonteeltaan melko itsenäisen valmennuksen kohdalla arvostaneet sitä, että tarvittaessa on saatavilla tukea hänelle ajankohtaisissa teemoissa. Valmentaja auttaa, kannustaa ja motivoi.

Valmentaja tarjoaa näkemyksiä erilaisille pohdinnoille, välillä ihan suoria vastauksiakin. Moni asiakkaista on pitänyt siitä, ettei tuntenut olevansa valmennusradalla yksin ja omillaan, vaan on saanut apua ja tukea tarpeen mukaan. Valmentajan kannustus, yhteinen näkökulmien pallottelu ja halutessaan palautteen saaminen on koettu antoisana.

Asiakkaiden valmennuksesta saama hyöty voi näyttäytyä monilla tavoilla. Edistyminen voi näkyä vaikkapa paremmin rakennettuna CV’nä, lisääntyneenä varmuutena haastattelutilanteessa työnhaun tehostamiseksi tai selkeytyneenä suunnitelmana alan vaihtamiseksi ja opintoihin hakeutumiseksi.

Moni saa onnistumisen kokemuksia myös hahmottaessaan ja sanoittaessaan osaamistaan sekä vahvuuksiaan entistä konkreettisemmin. Usein omaa osaamista pidetään itsestäänselvyytenä eikä sitä tunnisteta kertomisen arvoiseksi. Näitä harjoittelemalla pääsee työnhaussa syvemmälle, itsevarmemmalle tasolle.

Valmennuksen aikana myös valmentajat saavat usein kokea pienten ja suurten saavutusten hetkiä, ilo on molemminpuolinen, kun onnistumisia saavutetaan. Isona onnistumisena valmentajat näkevät sen, kun asiakkaat kiittävät valmentajia hyvistä keskusteluista ja uusista näkökulmista. Toisinaan asiakkaat pääsevät haastatteluun ja kertovat valmennuksen tehtävien sekä sparrailun olleen siellä hyödyksi, joskus asiakas voi ehtiä saamaan työpaikankin. Myös positiivisen kokemuksen saaminen UraSprintistä on onnistuminen itsessään ja ilon aihe myös valmentajille.

– Valmennuksen parhaita puolia ovat asiakkaiden innostuminen ja sen huomaaminen, kuinka ajatukset alkavat jäsentymään valmennuksen aikana. – – On aina hienoa huomata, että tehtävien lisäksi myös kannustamalla ja hyviä puolia esiin nostamalla saa monesti asiakkaan itsevarmuutta lisättyä, eli sparrailun voima, kiteyttää uravalmentaja Maarit Kamppinen.

– Palkitsevaa on, kun asiakas saavuttaa valmennukselle asettamansa tavoitteen tai löytää pieniäkin keinoja kulkea kohti päätavoitettaan tulevaisuudessa. Asiakkaat ovat kertoneet esimerkiksi itseluottamuksen ja toiveikkuuden vahvistuneen, jonka myötä suunnata rohkeammin tulevaan - olipa kyse esimerkiksi alan vaihtamisesta, työelämään palaamisesta tai oman osaamisen markkinoimisesta. Innostus tarttuu myös valmentajaan ja pienetkin onnistumiset tekevät työstä merkityksellistä, kertoo uravalmentaja Laura Karttunen.

UraSprintti -valmennuspalvelu perustuu Pohjois-Savon ELY-keskuksen v. 2019 järjestämän I Love työvoimapalvelut - innovaatiokilpailun voittaneeseen palveluratkaisuun. UraSprintti on Pohjois-Savon TE-toimiston asiakkaille toukokuussa 2020 lanseerattu digitaalinen valmennuspalvelu, jonka tuottaa ohjelmistoyritys BearIT Oy. Yritys toteuttaa ohjelmistoratkaisuja, IT-alan valmennuksia ja digitaalisia työllistymistä edistäviä palveluja.

Tässä jutussa hyödynnettiin BearIT Oy:n uravalmentajien Maarit Kamppisen, Susanna Huttusen ja Laura Karttusen näkökulmia UraSprintin valmentajina.