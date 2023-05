Suomalaisyhtiölle merkittävä tilaus Norjasta / Suomen Biovoima Oy toimittaa yrityksen ensimmäisen biokaasulaitoksen Norjaan

Laitoksen investoi BIR AS, joka on yksi Norjan suurimmista jätehuoltoyrityksistä, vastaten lähes 400 000 asukkaan jätehuollosta seitsemässä eri kunnassa Bergenin talousalueella.

BIR AS:n hallituksen puheenjohtajan Aslak Sverdrupin mukaan Biovoima toimitti parhaan tarjouksen kokonaisuuden kannalta. “Olemme suorittaneet hyvin perusteellisia tutkimuksia Pohjoismaissa toimivista biokaasulaitoksista ja myös vierailleet paikan päällä useissa laitoksissa, jotka toimivat samalla teknologialla kuin nyt meille tilattu laitos. Biovoima toimittaa meille tulevaisuuteen keskittyneen, innovatiivisen kokonaisratkaisun, ja olemme valinnassamme painottaneet erityisesti sitä, että kokonaisuus pystyy tuottamaan meille korkealaatuista biokaasua, mutta myös sitä, että vaatimukset biolannoitteelle pitää olla puhtaammalla tasolla, kuin mitä tämänhetkiset säännökset meiltä edellyttävät. Tarjotun kokonaisratkaisun avulla pystymme myös varmistamaan hyvän kannattavuuden pitkällä aikavälillä. Tämä projekti on strategisesti tärkeä BIR AS:lle ja linjassa myös konsernin strategian kanssa.”

Biovoiman historian suurin kauppa antaa mahdollisuuksia jatkaa panostuksia kasvuun. Biovoiman toimitusjohtaja Eero Tilsala on tyytyväinen sopimukseen. ”Olemme panostaneet yrityksen kasvuun merkittävästi, ja tavoitteemme on olla suurin yritys Pohjois-Euroopan ja Baltian alueella, mikä luo asiakkaillemme mahdollisuuden korvata venäläinen maakaasu vihreällä kaasulla. Meillä on useita loppuvaiheen neuvotteluissa olevia hankkeita pöydällä, ja tulemme varmasti julkaisemaan uusia laitostoimituksia lähiaikoina.”

”Norjalaisilta saamamme luottamus osoittaa, että suomalainen ympäristöteknologia osaaminen on laadukasta, ja sillä on erittäin kova tarve ja kysyntä kansainvälisesti. Kasvu vaatii kuitenkin pääomaa ja resursseja – toivotaan, ettei tällaiset asiat muodosta esteitä tulevaisuuden kasvulle.” Tilsala korostaa.

Biovoiman myyntijohtaja Jani Kangasaho kuvaa sopimusta merkittäväksi Biovoiman kannalta. ”Ensimmäiset kontaktit asiakkaan suuntaan on luotu jo muutama vuosi sitten, eli panostuksemme Norjan markkinaan ja asiakassuhteiden hoitoon tuottavat nyt tulosta. Loppuvaiheen hankintaprosessi asiakkaan osalta hoidettiin erittäin ammattimaisesti, ja se vaati myös Biovoiman henkilöstöltä erityisen paljon. Arvostan suuresti meidän henkilökuntaa sekä asiakkaan tapaa käydä keskusteluja ja toteuttaa tämänkaltainen hankintaprosessi. ” Kangasaho korostaa.

Laitoksen suunnittelu käynnistyy välittömästi, rakentamisen ja laiteasennusten osalta päästään vauhtiin vuoden 2024 alkupuoliskolla. Biokaasulaitos on käyttövalmis vuoden 2026 alussa. Norjassa vaatimukset biojätteiden erilliskeräykselle vauhdittavat samankaltaisten laitosten rakentamista merkittävästi myös tulevaisuudessa.

Suomen Biovoima on jätteenkäsittelyyn, uusiutuvaan energiaan sekä erityisesti uusiutuviin kaasuihin erikoistunut yritys, joka tunnetaan asiakaslähtöisestä palvelusta sekä laadukkaista, kannattavista kokonaisratkaisuista. Yritys on perustettu vuonna 2015, ja sen pääkonttori sijaitsee Jyväskylässä.

BIR AS on yksi Norjan suurimmista jätehuoltoyrityksistä, ja se vastaa lähes 400 000 asukkaan jätehuollosta seitsemässä omistajakunnassa. BIR AS:n omistavat Askøyn, Bergenin, Bjørnafjordenin, Kvamin, Osterøyn, Øygardenin, Samnangerin ja Vaksdalin kunnat.

Lisätietoa hankkeesta ja ratkaisuista:

Jani Kangasaho

Myyntijohtaja, Suomen Biovoima Oy

050 468 7907

Lisätietoja yrityksestä:

Eero Tilsala

Toimitusjohtaja, Suomen Biovoima Oy

040 514 7047