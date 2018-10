Suomalaisyritykset ehdottavat ”hiililakia” ilmastotavoitteiden ja -suunnitelmien pohjaksi

S-ryhmä liittyy vuodessa nelinkertaiseksi kasvaneeseen Climate Leadership Counciliin 7.9.2015 08:30 | Tiedote

Suomalaisten huippuyritysten ja yhteisöjen perustama Climate Leadership Council ry on vuodessa nelinkertaistanut jäsenmääränsä. Siinä on mukana jo 23 eri alojen johtavaa yritystä ja yhteisöä ja uusia on liittymässä mukaan. Tuorein jäsen on S-ryhmä.