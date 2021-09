Suomalaisyritykset lupaavat poistaa huomaamattomasti 4% liikennepäästöistä

Turkulaislähtöinen MarshallAI valittiin AI4Cities-projektin toiseen vaiheeseen ratkaisulla, joka kantaa nimeä Ix3. Ratkaisu vie liikenteenhallinnan täysin uudelle ja olosuhteiden mukaisesti muuttuvalle tasolle. Sen avulla pystytään optimoimaan liikennettä poistamalla kuolleita sekunteja joiden aikana kukaan ei liiku risteyksessä, heikentämättä kuitenkaan liikenteen turvallisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa vihreän liikennevalon lyhentämistä todellisen kysynnän ja reaaliaikaisen tilanteen mukaan. Näin ollen optimoitu liikenteenohjaus vähentää merkittävästi kaupunkiliikenteen hiilidioksidipäästöjä heikentämättä yhdenkään liikenteen käyttäjän kokemusta.

“Kaupunkilaisen silmin ainoa ero nykytilanteeseen on, että kaistan ollessa tyhjä autoista tai suojatie ihmisistä, liikennevalot vaihtuvatkin vihreäksi. En usko, että kukaan jää kaipaamaan hetkiä, jolloin on miettinyt, miksi valo pysyy punaisena”, sanoo MarshallAIn toimitusjohtaja Marcus Nordström.

AI4Cities-hankkeen 4,6 miljoonan euron rahoitusta haki noin sata yritystä ympäri Euroopan. Keväällä 2021 Ix3 valittiin 21 yrityksen joukkoon älykkään liikkumisen sarjan ensimmäisessä vaiheessa. Tämän vaiheen aikana tehdyn työn perusteella AI4Cities on valinnut MarshallAIn ja Dynniqin älykkään liikkumisen kymmenen parhaan joukkoon, jotka jatkavat toiseen vaiheeseen.

MarshallAI ja muut projektissa jatkoon valitut toimittajat jatkavat prototyyppien kehittämistä tammikuulle 2022, jolloin tässä sarjassa valitaan kolme yritystä hankkeen viimeiseen vaiheeseen. Tässä vaiheessa on tavoitteena pilotoida kehitettyjä ratkaisuja kahdessa kaupungissa. AI4Cities on EU:n rahoittama kolmivuotinen projekti, jossa on mukana kuusi Euroopan kaupunkia ja aluetta: Helsinki (Suomi), Amsterdam (Alankomaat), Kööpenhamina (Tanska), Pariisin alue (Ranska), Stavanger (Norja) and Tallinna (Viro). Projektin tavoitteena on löytää innovatiivisia tekoälyratkaisuja kaupunkien liikenteeseen ja energiahaasteisiin, jotka lopulta myötävaikuttavat hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja hiilineutraaliuden saavuttamiseen.

“AI4Cities hanke on hieno mahdollisuus kehittää ratkaisuja kaupunkien tarpeisiin yhteistyössä heidän kanssaan. Yhteistyössä Dynniqin kanssa olemme vihdoin viemässä liikenteenohjauksen vuosikymmeniä vanhan teknologian tasolle, joka vastaa nykypäivän haasteita”, sanoo MarshallAIn älykaupungeista vastaava Arttu Laitinen.

“Tiesimme aikaisempien liikenneanalyysien perusteella, että jokaisessa risteyksessä esiintyy kaikkien tavoitteiden vastaisia kuolleita sekunteja. Se, että voimme poistaa jopa 4% päästöistä niin, että kaikkien kokemus vain paranee, oli kuitenkin yllätys”, sanoo Nordström.