Suomalaisyritys kansainvälisen innovaatiokilpailun voittoon

WordDive on mobiilisovellus, jolla voi oppia puhumaan vieraita kieliä. Tekoälyinnovaation avulla WordDive opettaa käyttäjäänsä puhumaan englantia antamalla henkilökohtaista palautetta ääntämisestä. Englannin lisäksi WordDivella on nettikursseja muihin kieliin sekä abiturienteille suunnatut, suositut valmennuskurssit. Suomalaisen koulutuksen ja peliteollisuuden parhaat puolet yhdistävä WordDive on palkittu mm. Suomen parhaana e-oppimisratkaisuna ja Suomen parhaana mobiilipalveluna. WordDivella on yli 800 000 käyttäjää 150 maassa. Tampereelta käsin toimivan yrityksen myynti on noin 2 miljoonaa euroa ja se työllistää 36 henkilöä.