Suomalaisyritys ratkoo sisäilmaongelmia Arabiemiraateissa yhdessä viranomaisten kanssa

Suomalainen sisäilmaosaaminen on kysyttyä Lähi-idän markkinoilla. Suomalainen Serviz tekee yhteistyötä Ajmanin osavaltion terveys- ja ympäristöviranomaisten kanssa sisäilmahaasteiden ratkaisemiseksi. Serviz on löytänyt nopeasti asiakkaita ja päässyt yhteistyöhön viranomaisten kanssa sijoituttuaan toiseksi Dubain Startup Battlessa viime vuoden joulukuussa.

Suomalaisista sisäilmaongelmista puhutaan ja kirjoitetaan paljon, mutta sisäilmaongelmia on joka puolella maailmaa. Erityisesti lämmin ja kostea ilmasto yhdessä teollisuuden ja liikenteen päästöjen kanssa on haastava yhdistelmä. Suomalainen sisäilma-osaaminen on korkealla tasolla ja erityisesti yhdistettynä etävalvonnan ja analytiikan teknologioihin, tarjoaa vientimahdollisuuksia eri puolille maailmaa.

- Vastaanotto jonka olemme täällä saaneet, osoittaa että sisäilma-asioihin kaivataan kipeästi ratkaisuja. Koronaviruspandemia on vain korostanut ihmisten tietoisuutta terveyden ja sisäilman laadun suhteen, Serviz Oy:n toimitusjohtaja Jarno Hovi toteaa.

Serviz on kehittänyt erilaisia ratkaisuja niin rakennustyömaiden kuin valmiidenkin rakennusten olosuhdeseurantaan ja olosuhteiden hallintaan. Menestyminen viime vuoden joulukuussa järjestetyssä Startup Battlessa Dubaissa poiki yhteistyötä kansainvälisten kiinteistösijoittajien ja paikallisten viranomaisten kanssa.

Esimerkiksi Ajmanin osavaltio Arabiemiraateissa on lähtenyt yhteistyöhän Servizin kanssa, tavoitteena kehittää sisäilman laadun sertifiointijärjestelmä, joka perustuu jatkuvaan olosuhdeseurantaan. Ajmanin terveys- ja ympäristöhallinnon päätoimipisteeseessä on otettu käyttöön Servizin sisäilmaolosuhteiden seuranta. Tulokset ovat olleet positiivisia.

- Yhteistyö viranomaisten kanssa on merkittävä askel ja antaa uskottavuutta paikallisilla markkinoilla. Neuvotteluja on meneillään myös muiden viranomaisten kuin Ajmanin osavaltion kanssa, mutta niistä on vielä liian aikaista kertoa enempää. Samoin yritysten suunnalta on osoitettu runsaasti kiinnostusta, vaikka emme ole edes ehtineet vielä mainostaa ratkaisujamme.

Serviz on mukana myös Dubain maailmannäyttelyssä Business Finlandin yhteistyökumppanina. Suomen paviljonkiin asennetaan Servizin sisäilmaolosuhteiden seuranta ja lisäksi energian- ja veden kulutuksen seuranta.

- Maailmannäyttely on hyvä mahdollisuus osoittaa, miten suomalaisyritykset voivat yhdessä tarjota kokonaisvaltaisia ratkaisuja älykkääseen sisäilmaolosuhteiden hallintaan, niin vanhoihin kuin uusiin rakennuksiin, Hovi kuvailee.