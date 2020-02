Suomeen kansainvälinen palkinto hotelli- ja matkailualan kannattavuuden kehittämisestä

SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan Revenue management johtaja, restonomi Nina Nieminen on saanut kansainvälisen Revenue Optimization Professional -palkinnon tunnustuksena matkailualan kannattavan kasvun kehittämisestä. Tunnustuksen myönsi hotellialan ammattilaisista koostuva järjestö HSMAI (Hospitality Sales and Marketing Association International) ja se julkistettiin tammikuun lopulla Lontoossa pidetyssä alan konferenssissa.

Nyt ensi kertaa myönnetty palkinto jaetaan jatkossa vuosittain tunnustuksena revenue- ammattilaisen henkilökohtaisesta panostuksesta revenue management -alan hyväksi. Revenue management on tuottojohtamista, joka ohjaa myymään oikeat palvelut oikeilla hinnoilla, oikeille ihmisille, oikeaan aikaan ja oikeita jakelukanavia käyttäen. Tuottojohtamisella on olennainen merkitys matkailualan yritysten taloudelliselle menestykselle ja merkitys on vain korostunut digitaalisen kaupankäynnin myötä.

"Nina on johtanut ja kehittänyt sekä revenue management- että hotellien jakelukanavatoimintoja jo vuosia omassa työssään yhdellä Pohjoismaiden merkittävimmistä hotellitoimijoista", kertoo palkinnon myöntämisen perusteista raadissa istunut Klaus Kohlmayr järjestelmätoimittaja IDeakselta.

"Työssään hän kehittää paitsi hotellialan kannattavuutta myös kokous- ja ravintolapuolen revenue-johtamista, mikä tekee hänestä alan edelläkävijän koko Euroopassa. Nina on aktiivinen toimija järjestössämme ja aina valmis jakamaan asiantuntijuuttaan niin alan ihmisille kuin alan ulkopuolelle."

Nina Nieminen johtaa S-ryhmän hotellien ja ravintoloiden revenue management -toimintoja sekä jakelua. S-ryhmän hotelliketjut Sokos Hotels ja Radisson Blu tekivät ennätystuloksen viime vuonna.

Lisätietoja: Nina Nieminen, Revenue management johtaja, SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjaus, puh. 050 388 4453, s-posti Nina.Nieminen@sok.fi

Haluatko tietää lisää matkailualan revenue managementista? Haastattelupyynnöt: Tanja Holmberg, Pieni Ideapuoti Oy, puh. 050 327 8923, s-posti tanja@pieni-ideapuoti.fi

HSMAI (Hospitality Sales & Marketing Association International) on revenue management -järjestö, jonka tarkoituksena on edistää hotelli-, tapahtuma- ja koko matkailualan kannattavaa kasvua sekä toimia alan puhemiehenä niin kansallisesti kuin koko Euroopan tasolla. Järjestö jakaa käytännön työkaluja, näkemyksiä ja alan terävintä osaamista muun muassa muuttaakseen toimintaa aiempaa digitaalisemmaksi sekä kasvattaakseen alan kannattavuutta.

