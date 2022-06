Vaikka Ruotsin Kalmarin päätöskohteen voitti kierroksen eniten pelattu hevonen Charliebrown Effe, oli sunnuntain Toto75-kierros haastava ja täysosumilla voitti 46 840 euroa. Suomeen tuli kierrokselta neljä täysosumaa, joilla voitti alavoittoineen yli 50 000 euroa.



Voitot osuivat seuraavasti:

52 051 euroa, nettipelaaja Puumala, 48 euron suora systeemi





54 961 euroa, R-kioski Isokatu Oulu, 10 osuuden porukkapeli jonka hinta oli 180 euroa, jokaisella 18 euron osuudella voitti siis 5 496 euroa





55 577 euroa, R-kioski Valkeakoski Koskikara, 504 euron suora systeemi





50 824 euroa, nettipelaaja Helsinki, laaja hajoituspeli

Kalmarin Toto75-kierros alkoi yllätysvoitolla, kun Hanna Lähdekorpi ajoi Wish me Magicin voittoon vain neljä prosenttia pelattuna. Myös toisessa kohteessa saatiin neljä prosenttia lähdön merkeistä pelattu Cabasse. Lisäksi viidennen kohteen voitti seitsemän prosenttia pelattu Galantis.



Puumalalainen nettipelaaja oli rakentanut 48 euron systeeminsä avauskohteen yllätysvoittaja Wish me Magic varmana. Toinen pitävä varma oli neljännen kohteen Breidabliks Kahlua.



Hänen voittopelinsä oli:



8/ 1,4,5,9/ 1,4,6,8,9/ 7/ 5,7,8,9,10,11/ 10,12/ 1,5,6,11



Oulun Isokadun R-kioskin porukkapelissä varmana oli päätöskohteen Charliebrown Effe.



- Onnittelut suomalaisille taitaville ja onnekkaille totovoittajille, Veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisula onnittelee.



Tämän viikon lauantaina Suomen Toto75-kierroksella Lahdessa on 179 924 euron jackpot. Lisäksi sunnuntaina Suomen Toto75-kierroksella Lahdessa on 70 000 euron jackpot.

Tulokset 26.6.

Kalmar Toto75



Lähtö Voittajahevonen Ohjastaja Poissa Toto75-1 8 Wish Me Magic Hanna Lähdekorpi Toto75-2 4 Cabasse Dwight Pieters Toto75-3 9 Digital Class Ulf Ohlsson Toto75-4 7 Breidabliks Kahlua Marc Elias Toto75-5 9 Galantis Tyler Mifsud Toto75-6 10 Click Bait Per Lennartsson Toto75-7 11 Charliebrown Effe Rick Ebbinge

8-4-9-7-9-10-11



7 oikein 46 840,20 euroa

6 oikein 213,60 euroa

5 oikein 18,30 euroa