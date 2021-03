Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välinen laaja ystävyyskouluhanke käynnistyy

Liike-elämän johtajat keskustelevat kestävästä kehityksestä, mukana muun muassa Tiina Alahuhta-Kasko, Marcus Wallenberg ja Annica Bresky 16.3.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Hanasaaren kulttuurikeskus järjestää 18.3.2021 webinaarin, jonka teemana on kestävä kehitys liike-elämässä, Sustainability as a business opportunity. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille.