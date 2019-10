Suomen Aavemetsästäjät -kirjailija Mika Nikkilä mukana Helsingin Kirjamessuilla | Basam Books

Oletko sinä kohdannut yliluonnollisia ilmiöitä? Olet tai et, tämä kirja saattaa muuttaa täysin käsityksesi elämästä kuoleman jälkeen. Haluatko tietää mitä tapahtui esimerkiksi Lapinlahden vanhassa mielisairaalassa tai Kytäjän kartanossa?

Kirjan mukana pääset niiden ohella myös Hämeen linnan, Hatanpään kartanon ja yli kahdenkymmenen muun paikan tapahtumiin ilman, että joudut itse kokemaan paikan päällä sitä jännitystä ja kauhua, joka kirjassa hyvin nousee esiin. Luettuasi kirjan tiedät käytännönläheisesti, millaista on suomalaisen aavetutkijan elämä.

Kirjan on kirjoittanut valkeakoskelainen rajatiedon tutkija Mika Nikkilä. Hän toimii päätutkijana Paranormal Investigations Group Finland - tutkimusryhmässä. Nikkilän

motto on ”jos sinulla on sydämessäsi jokin asia, niin tee sitä”, ja se näkyy

myös hänen hyvin ihmisläheisessä tavassaan kertoa asioista turhia

kiertelemättä.

