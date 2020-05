Suomen Akatemia päätti COVID-19-erityisrahoituksesta

Kuusi miljoonaa euroa ilmakehän hiilidioksidin hyötykäytön tutkimukseen 19.12.2019 12:00:00 EET | Tiedote

Suomen Akatemia on valinnut rahoitettaviksi yhdeksän tutkimuskonsortiota Hiili hyödyksi (C1 Value) -akatemiaohjelmassa. Hankkeissa on yhteensä 16 osahanketta. Tutkimuskonsortioille myönnettiin yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Rahoitettavat hankkeet käynnistyvät tammikuussa 2020.