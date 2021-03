Suomen Akatemia panosti monipuolisesti kansainväliseen rahoittajayhteistyöhön vuonna 2020

Suomen Akatemia osoitti kansainväliseen rahoittajayhteistyöhön 7,2 miljoonaa euroa vuonna 2020. Kansainvälisyys on merkittävä keino tutkimuksen laadun, vaikuttavuuden ja uudistumisen tukemisessa.

Akatemia tukee suomalaisen tutkimuksen ja tutkijoiden kansainvälistymistä kaikessa rahoitustoiminnassaan. Lisäksi Akatemialla on erityisinstrumentteja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämiseen. Merkittävin näistä on tutkimustoiminnan rahoittaminen yhdessä muiden kansallisten rahoittajaorganisaatioiden, Euroopan unionin sekä pohjoismaisen rahoittajaorganisaatio NordForskin kanssa. Kyse on tällöin temaattisista tutkimusohjelmista, joissa hankkeilta edellytetään yhteistyötä vähintään kahden muun rahoittajamaan tutkijoiden kesken.

Pääasiassa tämä Akatemian kansainvälinen rahoitus on suunnattu eurooppalaisiin ja pohjoismaisiin yhteistyöhankkeisiin. EU-verkostoissa on kuitenkin usein mukana myös EU:n ulkopuolisia maita, mikä laajentaa tutkijoiden mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Akatemian kansainvälisen rahoittajayhteistyön kokonaissummaan sisältyy myös Akatemian toimikuntien myöntämä rahoitus tutkijaliikkuvuuteen, joka perustuu kahdenvälisiin sopimuksiin Euroopan ulkopuolisten maitten ja alueitten eli Venäjän, Intian, Taiwanin, Kiinan ja Japanin kanssa.

Suomen Akatemian toimikuntien osallistuminen kansainväliseen rahoitusyhteistyöhön vuonna 2020

Kansainväliset yhteishaut: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY)

Eurooppalaisen rahoittajaverkoston ERA-NET NEURONin aivojen kehityshäiriöiden biomarkkereiden tutkimuksen rahoitus 278 000 €. Haussa rahoitettiin yksi suomalainen osahanke.

Eurooppalaisen Biodiversiteetin ja ilmastonmuutoksen tutkimuksen BiodivClim ERA-NET -verkoston haku, rahoitus 1 298 000 €, josta rahoitettu kuusi suomalaista osahanketta.

Yksilöllistetyn terveyden alan ERA-NET-verkosto ERA PerMed yhteistyössä Luonnontieteiden ja tekniikan toimikunnan kanssa, BTY:n rahoitus neljälle suomalaiselle osahankkeelle yhteensä 899 000 €.

Harvinaissairauksien eurooppalaisen rahoittajien verkoston EJP RD:n rahoitushaku, rahoitus 545 000 €, josta rahoitettu kaksi suomalaista osahanketta.

NordForsk Covid-19, rahoitus 500 000 €, josta rahoitusta on tullut kahdelle suomalaiselle hankkeelle.

Lisäksi toimikunta rahoitti tutkijaliikkuvuutta Euroopan ulkopuolelle: 184 000 € kutsurahoitus Suomeen 1-12 kuukauden mittaisiin vierailuihin ja Suomesta ulkomaille 144 000 € 1-12 kuukauden vierailuihin.

Kansainväliset yhteishaut: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT)

Yksilöllistetyn terveyden alan ERA-NET-verkosto ERA PerMed yhteistyössä BTY-toimikunnan kanssa, LT:n rahoitus kahdelle suomalaiselle osahankkeelle yhteensä 568 000 €.

Yksilöllistetyn terveyden alan ERA-NET-verkosto ERA PerMed yhteistyössä BTY-toimikunnan kanssa, LT:n rahoitus kahdelle suomalaiselle osahankkeelle yhteensä 568 000 €. CHIST-ERA “European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-NET” -rahoitus. LT:n rahoitus oli 1 000 000 €, ja sillä rahoitettiin neljä suomalaista osahanketta.

Lisäksi toimikunta rahoitti tutkijaliikkuvuutta Euroopan ulkopuolelle: 512 000 € kutsurahoitus Suomeen 1-12 kuukauden mittaisiin vierailuihin ja Suomesta ulkomaille 213 000 € 1-12 kuukauden vierailuihin.

Kansainväliset yhteishaut: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY)

NordForsk, Societal Security, rahoitus 800 000 €, josta rahoitettiin kaksi suomalaista osahanketta.

NORFACE, Democratic Governance in a Turbulent Age (Governance), rahoitus 500 000 €. Ohjelmasta rahoitettiin kolme suomalaista osahanketta.

JPI Climate, Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change, rahoitus 700 000 €, josta rahoitettiin kolme suomalaista osahanketta.

ERA-NET Rus Plus 697 000 €, josta rahoitettiin kolme suomalaista osahanketta, joista yhdessä suomalainen tutkija toimii konsortion koordinaattorina.

The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS) -verkoston rahoitus 300 000 €. Verkoston työpajahaussa rahoitettiin 18 Suomesta koordinoitavaa hanketta.

12 tutkijalle apuraha tutkijankoulutukseen European University Instituten (EUI) tohtoriohjelmassa, yhteensä 332 000 €.

Lisäksi toimikunta rahoitti tutkijaliikkuvuutta Euroopan ulkopuolelle: 228 000 € kutsurahoitus Suomeen 1-12 kuukauden mittaisiin vierailuihin ja Suomesta ulkomaille 156 000 € 1-12 kuukauden vierailuihin.

Lisätietoja:

tiedeasiantuntija Tiina Forsman (KY), p. 029 533 5013

tiedeasiantuntija Minna Räisänen (LT), p. 029 533 5072

tiedeasiantuntija Marko Uutela (BTY), p. 029 533 5113

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä

viestintäasiantuntija Vesa Varpula

p. 029 533 5131

etunimi.sukunimi(at)aka.fi