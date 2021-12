Suomen Akatemialta rahoitusta Suomi-USA-tutkimusyhteistyölle

Suomalaisten ja yhdysvaltalaisten tutkimusryhmien yhteiset tutkimushankkeet valittiin yhteistyössä yhdysvaltalaisrahoittaja National Science Foundationin (NSF) kanssa. Rahoitushaku toteutettiin alkuvuodesta 2021. Rahoituspäätökset Akatemiassa teki luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta osana ICT 2023 -tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmaa. Hankkeiden yhdysvaltalaisosapuolet saavat rahoituksen NSF:stä.

Nyt rahoitettavat hankkeet arvioitiin erittäin korkeatasoisiksi ja vaikuttaviksi. Hankkeissa kehitetään muun muassa uusia materiaaliratkaisuja tekoälyn hyödyntämiseksi sekä tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja langattomaan viestintään.

”Monipuolinen ja jatkuva yhteistyö yhdysvaltalaisrahoittajien kanssa edistää merkittävästi suomalaisen tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja uudistumista. Rahoitustilanteen salliessa yhteistyötä pyritään jatkamaan ainakin vuoteen 2023 saakka”, kertoo Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja Johanna Myllyharju.

Haussa pilotoitiin niin sanottua Lead Agency -mallia, jossa varsinainen yhteistyöhakemus jätettiin yhdysvaltalaisrahoittajan hakuun. Hakemuksen suomalaisosapuoli jätti hakemuksen rinnakkaisversion Akatemian verkkoasiointiin. Hakemukset arvioitiin yhdysvaltalaisrahoittajan normaalien arviointikriteerien mukaan. Kriteereitä olivat muun muassa tutkimuksen laatu ja vaikuttavuus sekä tutkimusympäristön laatu.

Uusia rahoitusmahdollisuuksia tarjolla Suomi-USA-tutkimusyhteistyöhön

Suomen Akatemia on avannut uudet yhteishaut NSF:n ja National Institutes of Healthin (NIH) kanssa. Kuten aiemmissa AKA-NSF- ja AKA-NIH -yhteishauissa, myös nyt avatuissa hauissa tutkimusyhteistyötä tuetaan Akatemian lippulaivojen tutkimusaloilla. Haut toteutetaan Lead Agency -mallilla. Tallenne hauista kiinnostuneille suunnatusta hakuinfotilaisuudesta on katsottavissa 22.12.2021 saakka.

