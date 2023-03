Suomen asuntomarkkinat elpyvät – mikä on uusi normaali? – SKVL:n ennuste keväälle 2023

Korkotaso vaikuttaa kalliimpien asuntojen hankintoihin hillitsevästi lukuun ottamatta kaikkein halutuimpia arvoasuntoja, joita myydään edelleen heti kun hyviä on tarjolla. Markkinoiden kokonaisvolyymin ei odoteta nousevan edellisten vuosien tasolle, mutta suunta on selvästi ylöspäin. Hinnoissa uusi alhaisempi taso on alkanut löytyä, mutta joissain asuntotyypeissä voidaan vielä nähdä loivaa laskua. Toisaalta kysytyimmissä asunnoissa hinnat eivät ole merkittävästi muuttuneet.



Kauppa käy nousevaan tahtiin – kevät tuo lisää kiinteistökauppaa, kun lumet sulavat

Maaliskuun asuntokauppa on SKVL:n jäsenyrityksissä käynyt odotusten mukaan tasolla, jolle noustiin jo helmikuussa. Helmikuussa kaupan määrä nousi SKVL:n jäsenyrityksissä yli 30 % verrattuna tammikuuhun. Parhaiten kaupaksi menivät rivitalot ja muut perheasunnot. Uudiskohteiden myynti on edelleen alhaisella tasolla, vaikka hinnoissa on tapahtunut jonkin verran laskua. Pohjois-Suomessa on ollut jopa pulaa asunnoista erityisesti lomakeskusten ympärillä. ”Nato-jäsenyyden lopullinen varmistuminen tuo varmasti lisää vauhtia asuntomarkkinaan ja erityisesti tuleva eduskuntavaalitulos ja sen vaikutukset Suomen talouden suuntaan mietityttää tällä hetkellä monia asunnon ostajia”, kommentoi Mannerberg.

Energiatehokkuus on vaalikysymys

EU:n uuden energiatehokkuusdirektiivin mahdolliset vaikutukset Suomen asuntomarkkinoihin ovat aiheuttaneet paljon kysymyksiä miten peruskorjaamattomien vanhempien talojen remontteja päästään tekemään. SKVL ottaa kantaa erillisessä tiedotteessa keinoihin, joilla kiinteistöjen arvojen säilymistä voitaisiin tukea. Markkinoiden eriarvoistuminen on jo energian hinnan nousun myötä aiheuttanut paljon pohdintaa esimerkiksi 60–70- luvuilla rakennettujen kiinteistöjen energiankulutuksesta. Sähkön hinnan laskeminen selvästi alle ennustettujen lukujen ja pahimpien arvioiden alle on tuonut piristystä asuntokauppaan. ”Energiaremontit ja niiden rahoittaminen tulee olemaan keskeinen tekijä useille talojen omistajille seuraavina vuosina. Tämä voi tuoda myös vilkastumista vanhempien kiinteistöjen kauppaan, mikäli seuraava hallitus pystyy luomaan edellytyksiä remonttien toteutukseen ja hillitsemään EU-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa järkevälle tasolle”, Mannerberg toteaa.

Vuokra-asuntomarkkinat ovat vilkastumassa – tarjontaa yli tarpeen

Vuokra-asunnoissa tarjonta on edelleen runsasta lähes koko maassa ja tämä osaltaan on vuokralaisen etu, mutta asuntosijoittajalle tilanne on haasteellisempi sillä taloyhtiöiden vastikkeet ovat nousussa, ja sijoitusasuntojen arvonnousu on pysähtynyt. Tämän takia pieniä sijoitusasuntoja sekä uusia, että vanhoja on runsaasti myynnissä ja tämä tuo loistavia tilaisuuksia ensiasunnon ostajille ja pitkäaikaisia sijoituksia harkitseville. Keskimääräinen aika uuden vuokralaisen löytymiseen on tällä hetkellä noin yksi kuukausi. Vuokralaisen löytymiseen vaikuttaa vahvasti se mikä on vuokrataso, asunnon sijainti ja millainen on asunnon kunto. Valikoiman ollessa suuri, vaikuttavat nämä tekijät vahvasti vuokralaisen löytymiseen.

Loma-asuntomarkkinoilla paluuta normaaliin – pohjoisessa kysyntä ollut parempaa

Suomalaiset panostavat edelleen vahvasti vapaa-aikaan ja se näkyy kevään myötä käynnistyvässä loma-asuntokaupassa lumen väistyessä. Loma-asuntojen kysyntä on palannut koronaa edeltävään aikaan. Talvikaudella ei käytännössä myydä muuta kuin pohjoisen loma-asuntoja Lapin hiihtokeskusten liepeillä, niiden kysyntä on säilynyt selvästi paremmin kuin muun Suomen. Kauppa käynnistyy, kun lumien jälkeinen kelirikko päättyy. Etelässä kausi on jo alkanut ja keskeisemmässä Suomessa se alkaa noin kuukautta myöhemmin. Ennusteen mukaan loma-asuntojen hintojen ei odoteta nousevan. Kiinnostus hiukan vaatimattomampiinkin rantamökkeihin on noussut ja ympärivuotisuus on edelleen vahvasti kiinnostuksen kohteena tämän kevään aikana. Keskimääräiseen hintatasoon on odotettavissa jonkin verran pudotusta vähemmän kysytyissä kohteissa, kuten esimerkiksi ilman rantaa olevissa niin sanotuissa kuivanmaan mökeissä ja mummonmökeissä.