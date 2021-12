Suomen ehdokkaat Emblaan on valittu - osallistujakaarti Pohjoismaista kova

- Embla-kilpailu on pohjoismaisen ruuan juhlaa. Haluamme juhlistaa sitä ja ruuan tekijöitä näiden makujen takana, sanoo Bjorn Gimming, Norjan tuottajajärjestön puheenjohtaja ja Embla-kisan 2022 isäntä.

Emblan loppukilpailu käydään 11.3.2022 Oslossa. Suomen edustajat kilpailusarjoissa ovat:

Nordic Food Artisan: Herkkujuustola

Nordic Food Entrepreneur: Ville Haapasalo / Haapasalon Hatsapurit

Nordic Food communicator: Satokausikalenteri

Nordic Food Producer: Voimapapu

Nordic Food Destination: ERG European Region of Gastronomy Kuopio

Nordic Food for Children and Youth: Kokkaa kotimaista -kampanja

Nordic Food for many: Mikaelskolan / Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf.

Kilpailun valintakriteeristö pohjautuu pohjoismaisuuteen, kestävyyteen, inspiroivuuteen, ainutlaatuisuuteen ja rehtiyteen.

Suomen edustajat kilpailussa esitellään MTK:n verkkosivuilla https://www.mtk.fi/-/embla_ehdokkaat. Osallistujat kaikista kilpailijamaista Embla-kilpailun verkkosivuilla https://emblafoodaward.com/.

Suomen osallistujat kilpailuun valitsi kansallinen tuomaristo, johon kuuluivat

Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK

Kim Palhus, keittiömestari

Riitta Mustonen, ruokatoimittaja, Maaseudun Tulevaisuus

Anni-Mari Syväniemi, kunniajäsen, toiminnanjohtaja, Ruokatieto Yhdistys ry

Tuomariston puheenjohtajana toimiva Johan Åberg iloitsee Embla-kilpailun saamasta suosiosta.

- Tämänvuotinen osallistujamäärä on huikea. Se kertoo lisääntyneestä kiinnostuksesta pohjoismaista ruokaa ja sen tekijöitä, ruuantuottajia kohtaan. Meille suomalaisille osallistuminen tämäntyyppiseen kilpailuun on luontevaa, sillä suomalainen ruoka on maanläheistä ja konstailematonta, sanoo Åberg.

Aikaisempia suomalaisia Embla-voittajia ovat Michael Björklund ja Thomas Snellman vuodelta 2017 sekä Ainoa Winery ja Hävikki-Battle/Motiva Oy, Elina Ovaskainen vuodelta 2019.

Embla-ruokakilpailun on perustanut Pohjolan Talonpoikaisjärjestön Keskusneuvosto NBC. Pohjoismaiden ministerineuvosto on mukana tukemassa kilpailua. Kilpailu on myös osa Uusi pohjoismainen ruoka III -ohjelmaa. Kilpailuun osallistuvat Islanti, Tanska, Norja, Ruotsi, Suomi, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Emblan suomalaisedustuksesta vastaavat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja ruotsinkielinen tuottajajärjestö Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. Ahvenanmaan edustus toteutuu Ahvenanmaan maakuntahallituksen hankerahoituksella.

Lisätietoja:

Heidi Siivonen, MTK, ruokamarkkina-asiantuntija, p. 040 568 8802

Mia Wikström, SLC, viestintäpäällikkö, p. 050 355 3213

Katso lisää: https://emblafoodaward.com/

