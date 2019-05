Suomen Ekonomien uusi toiminnanjohtaja on Jari Elo

KTM Jari Elo aloittaa uudessa tehtävässään 4.6.2019 ja siirtyy toiminnanjohtajaksi 1.9.2019. Nykyinen toiminnanjohtaja Anja Uljas jää eläkkeelle vuoden vaihteessa.

Jari Elo on työskennellyt aiemmin mm. Raha-automaattiyhdistyksessä, Suomen Olympiakomiteassa ja TeliaSonerassa markkinoinnin ja viestinnän johtotehtävissä.

”Minua on motivoinut erityisesti työn merkityksellisyys. Suomen Ekonomien tehtävä on tukea ja auttaa ihmisiä työurallaan ja se, jos mikä, on merkityksellistä. Työ on muuttunut ja muuttuu radikaalisti tulevina vuosina. Näin myös Suomen Ekonomien on muututtava. Tähän haasteeseen on tartuttu ja on upeaa päästä mukaan tekemään tätä välttämätöntä muutosta yhdessä osaavan tiimin kanssa”, kommentoi uutta tehtäväänsä Jari Elo.

”Toivotan Jarin ilolla tervetulleeksi joukkoomme. Jari on 2000-luvun johtaja, joka on hankkinut kannuksensa asiantuntijoiden johtamisesta erilaisissa ja erikokoisissa organisaatioissa. Hänellä on kokemusta johtoryhmä- ja hallitustyöskentelystä sekä yhteiskuntasuhteiden hoitamisesta niin yrityksissä kuin järjestöissä”, sanoo Suomen Ekonomien hallituksen puheenjohtaja Timo Saranpää.

Lisätietoja:

Timo Saranpää

hallituksen puheenjohtaja

Suomen Ekonomit

puh. 050 523 6005

timo.saranpaa@ekonomit.fi

Jari Elo

puh. 040 5009840

jari.elo@pp5.inet.fi