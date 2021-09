Suomen ensimmäinen digitaalinen Koiraneuvola aukesi tänään

Jaa

Koiraneuvola tarjoaa eläinlääkärikonsultointia, ruokintaneuvontaa ja koirankoulutusta.

Digitaalinen eläinklinikka FirstVet ja koirankoulutusyritys OneMind Dogs lanseerasivat tänään Koiraneuvolan, josta koiran omistajat saavat eläinlääkärikonsultointia, ruokintaneuvontaa sekä apua koiran kasvattamiseen perheenjäseneksi. Koiraneuvola toimii pitkälti samalla periaatteella, kuin lapsenkin neuvola: palvelun tavoitteena on auttaa koiria ja koiravanhempia kaikkien mahdollisten haasteiden kanssa. Tänään auennutta palvelua on pilotoitu tammikuusta lähtien ja jopa 96 % testiasiakkaista on kokenut palvelun hyödyllisenä.

“Useilla koiran omistajalla on koira-arjessa haasteita, joiden ratkomiseen tarvitaan muutakin kuin eläinlääkärin osaamista, tai eri asiantuntijoiden yhteistyötä”, FirstVetin vastaava eläinlääkäri ja maajohtaja Maiju Tamminen kertoo. “FirstVetin tavoite on olla lemmikin omistajien pitkäaikainen kumppani ja tarjota yhdestä paikasta asiantuntijan apu kaikkiin tilanteisiin. Yhteydenotto tapahtuu kotoa käsin videopuhelun välityksellä, joka on omistajalle helppo ja nopea matalan kynnyksen kanava saada apua koiran arkeen, sekä myös koiralle stressittömin vaihtoehto asiantuntijan tapaamiseen.”

“Valtaosa koiravanhempien kokemista haasteista on arkipäiväisiä ja liittyy esimerkiksi koiran käsittelyyn. Koiraneuvolasta saa avun esimerkiksi siihen, miten koira totutetaan kynsien leikkaukseen, korvan putsaamiseen tai yksinoloon, kaikki hyvin yleisiä käsittelyyn liittyviä haasteita omistajilla,” FirstVetin käytösneuvolan asiantuntija Noora Keskievari kertoo. “Koiraneuvolan tavoitteena on taata kaikille koiraperheille onnellinen arki ja auttaa omistajia “puhumaan koiraa”, eli ymmärtämään koiran näkökulma. Olemme havainneet, että etäneuvonta sopii tähän tarkoitukseen erinomaisesti.”

“Yllättävänkin monille koiran terveysongelmille, kuten kroonisille iho-, korva- ja ruuansulatuskanavan vaivoille, löytyy usein taustasyy vääränlaisesta ravinnosta. Eläinlääkärin ja ravitsemusneuvojan yhteistyöllä päästään pureutumaan oireiden syihin ja pienilläkin muutoksilla voi olla suuri merkitys koiran hyvinvointiin,” FirstVetin Koiraneuvolan diplomiravitsemusneuvoja Ulla Tuominen kertoo.

Koiraneuvola auttaa kaiken rotuisia ja ikäisiä koiria. FirstVet- mobiilisovelluksessa toimivassa palvelusta voi tästä päivästä lähtien varata ilmaisen ajan aloituskartoitukseen, jossa käydään läpi koiran tilanne ja arvioidaan tarpeet jatkolle.

Lisätietoja: www.koirasineuvola.fi