Suomen ensimmäinen IKEA Suunnittelustudio Jyväskylän Kauppakeskus Sokkariin

Kauppakeskus Sokkariin avataan huhti-toukokuussa 2020 uudenlainen IKEA Suunnittelustudio, jonka tavoitteena on tehdä kodinsisustuksen suunnittelusta helpompaa kuin koskaan. IKEA Suunnittelustudio on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Vastaavanlaisia IKEA-toimipisteitä on avattu aiemmin esimerkiksi Kööpenhaminassa.

IKEA Suunnittelustudiossa asiakkaat pääsevät suunnittelemaan ja tilaamaan sisustuskokonaisuuksia yhdessä asiantuntevan henkilökunnan kanssa. Kauppakeskustilassa on myös inspiroiva näyttelyalue keittiöille, makuuhuoneille, olohuoneille sekä Home Smart -älykotiratkaisuille. Toimipisteessä ei ole ravintolapalveluita eikä mukaan ostettavia tuotteita, vaan kaikki IKEA-valikoiman tuotteet tilataan toimitettavaksi esimerkiksi kotiin tai noutopisteeseen. − Olemme todella iloisia saadessamme uudenlaisen IKEA-toimipisteen Sokkarille. IKEA Suunnittelustudio palvelee hyvin kodin sisustamisesta kiinnostunutta asiakaskuntaamme, kertoo Kauppakeskus Sokkarin kauppakeskusjohtaja Outi Terho. Kauppakeskus Sokkarin kehittämiseen on panostettu paljon. Tilat on viime vuosien aikana remontoitu ja palvelut suunniteltu vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. IKEA Suunnittelustudio sijoittuu Kauppakeskus Sokkarin 1. kerrokseen aiemmin Marks & Spencerin käytössä olleeseen tilaan. Noin 500 neliömetrin tila remontoidaan IKEA Suunnittelustudiolle sopivaksi. − IKEA Suunnittelustudio tuo omalta osaltaan myös lisää liikettä Jyväskylän keskustaan. Keskustan elinvoimaisuus on sekä meille Sokkarilla että koko Keskimaalle tärkeä asia, kertoo Kauppakeskus Sokkarin kauppakeskusjohtaja Outi Terho.

