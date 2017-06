Suomen ensimmäinen kaikille pienyrityksille sopiva mobiilimaksuratkaisu julki

20.6.2017 13:32 | Danske Bank Oyj

Ei maksupäätettä, ei korttia – ei ylimääräisiä kustannuksia. Suomen ensimmäinen kaiken kokoisille yrityksille soveltuva mobiilimaksamisen ratkaisu on nyt tarjolla yrittäjille. MobilePay MyShop mahdollistaa mobiilimaksujen vastaanottamisen ilman erillistä maksupäätettä tai maksujärjestelmäintegraatiota – veloituksetta.

Suomalaisen mobiilimaksamisen kenttä kehittyy kiihtyvällä tahdilla. Vuosia esimerkiksi muiden Pohjoismaiden perässä laahannut kehitys on viimeisen vuoden aikana vauhdittunut merkittävästi. Mobiilimaksamisen tienraivaajana on toiminut 2013 lanseerattu MobilePay, joka tuo nyt markkinalle Suomen ensimmäisen mobiilimaksamisen kauppiasratkaisun, joka mahdollistaa kaiken kokoisille yrityksille mobiilimaksujen käytön edullisesti ja asiakkaille helpolla tavalla.

Tähän saakka kaikki mobiilimaksamisen ratkaisut ovat vaatineet yrityksiltä joko erillisen maksupäätteen hankkimista, korttimaksujen hyväksyntää tai molempia. MyShop mahdollistaa mobiilimaksamisen ilman yhtään ylimääräistä investointia.

”Mobiilimaksaminen on juuri näillä hetkillä lähdössä lentoon Suomessa, ja pelkästään MobilePaylla on jo yli 500.000 lataajaa. Tässä tilanteessa nyt markkinoille tuomamme MyShop tarjoaa pienille yrityksille houkuttelevan vaihtoehdon korttimaksamiselle. Ratkaisu tekee maksamisesta helpompaa ja myös halvempaa, sillä kauppias ei tarvitse maksujen vastaanottoon mitään muuta kuin oman älypuhelimensa tai tabletin. Samalla MyShop tarjoaa mahdollisuuden käteisen käytöstä syntyvien kulujen minimoinnille”, kertoo MobilePay Finlandin johtava asiantuntija Noona Puusniekka.

Asiakkaan hyöty on yrittäjän hyöty

MyShop on kohdennettu erityisesti pienille yrityksille, kuten kampaamoille, hierojille ja muille toimialoille, joilla yrittäjät eivät välttämättä ole hankkineet korttimaksupäätettä sen korkeiden kustannusten vuoksi. MyShop muistuttaa käytön helppoudessa tavallista MobilePay-ratkaisua, mutta tarjoaa useita pienyrittäjille tärkeitä toimintoja:

Vaatii vain älypuhelimen ja MobilePay MyShop –sovelluksen latauksen– ei erillisiä maksupäätteitä tai integrointia kassajärjestelmään

Vastaanotettujen maksujen seurantapalvelu

Automaattinen vastaanotettujen maksujen siirto yrittäjän pankkitilille päivittäin

Automaattisesti luotava viisinumeroinen yritystunnus, jota asiakkaat käyttävät maksaessaan

Mahdollisuus brändätä asiakaskuitit yrityksen logoilla.

MobilePay-käyttäjät voivat maksaa hankkimistaan tuotteista ja palveluista helposti nykyisellä sovelluksellaan:

Maksaja käyttää maksutunnuksenaan kaupan viisinumeroista tunnusta tai erillistä QR-koodia.

Kauppa voi myös halutessaan käyttää paikannustietoja ja logoaan, jolloin yritys ilmestyy automaattisesti Mobilepay-sovellukseen ja maksaja voi yhdellä klikkauksella siirtyä maksun hyväksyntään.

Kaikista ostoksista saadaan erillinen MobilePay-kuitti

“MyShop on ollut Tanskassa käytössä kolme vuotta, ja tällä hetkellä sitä käyttää yli 33.000 yritystä. Viime kuussa MyShopin kautta välitettiin yli kaksi miljoonaa maksua ja määrä kasvaa jatkuvasti. Tuomme Suomeen siis testatun ja toimivaksi havaitun ratkaisun, jolla on jo miljoonia käyttäjiä”, sanoo Puusniekka.

Pilottiasiakkaat tyytyväisiä palveluun

Ryhmä yritysasiakkaita on päässyt testaamaan MobilePay MyShopia etukäteen. Kokemukset ovat olleet hyvin myönteisiä, Rela-hierojien toimitusjohtaja Jussi Evinsalo kuvailee.

”Olemme pilotoineet MobilePay MyShopia, jotta asiakkaat voisivat naputella hoitopöydällä vastaanottajan koodin ja välttäisimme aulatilojemme ruuhkautumisen. Maksutapahtuman nopeuttaminen on tärkeää, sillä parhaimmillaan meillä on viisikin asiakasta lähdössä samaan aikaan. Toivottavasti palvelu on käytössä kaikissa pisteissämme syksyllä.”

Samoilla linjoilla on myös Suomen ensimmäisen onlineravintolan Epic Foodsin VP Sebastian Kindstedt.

”MobilePayn käyttö on nopeuttanut toimituksiamme, kun yksi henkilö voi maksaa työporukan lounaat, ja jakaa summan helposti muiden kanssa. Tai jos lounarin jälkeen jää vielä maksettavaa, lopun voi kuitata kätevästi kännykällä. Olemme olleet innolla ja ylpeinä ensimmäisten joukossa kokeilemassa myös MyShopia. Tällaiset yhteistyöt vievät meidät askeleen lähemmäs visiotamme keittiösi korvaamisesta.”

MyShop on myös käytössä kesän Weekend Festivaleilla 20 ruokapisteessä. Weekend Festivalin markkinointijohtaja Jyri Heikkinen kuvailee jo viime kesästä jatkunutta MobilePay yhteistyötä:

”Älypuhelin löytyy nykyään jokaisen taskusta ja sillä maksaminen on nykypäivää, ei haittaa vaikka lompakko olisi jäänyt vahingossa kotiin. Olimme erittäin tyytyväisiä kokeillessamme MobilePayta maksutapana viime vuonna Weekend-festareilla. Positiivinen asiakaskokemus ja asioinnin nopeus ovat meille todella tärkeitä ja haluammekin aina ensimmäisenä tarjota asiakkaillemme parhaan ja helpoimman tavan asioida myös kiireellisillä festivaaleilla – tämän vuoksi MyShop on maksutapana tämän kesän tapahtumassa.”

MyShop ilmainen yrittäjille vuoden 2017 ajan

MobilePay MyShopin lanseerausta juhlistetaan tarjoamalla kaikille palvelun käyttöön ottaville yrityksille palvelu ilmaiseksi käyttöön vuoden 2017 loppuun saakka.

”Haluamme vuoden 2017 ilmaisjakson myötä omalta osaltamme edistää mobiilimaksamisen yleistymistä Suomessa ja tietenkin madaltaa yritysten kynnystä uuden tyyppisen palvelun kokeilemiseen”, valaisee Puusniekka.

Vuoden 2018 alusta käyttöön otettava MyShopin hinnoittelurakenne on yksinkertainen ja erittäin kilpailukykyinen. Yritysasiakkaat maksavat palvelun käytöstä toteutuneiden tapahtumien mukaan, yksityisille käyttäjille MobilePayn käyttö on tietenkin edelleen ilmaista.

Tarkemmat hinnat liitteessä.