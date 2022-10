Suomen ensimmäinen LEED Gold -hirsipäiväkoti kohoaa Espooseen

Hirsi on luonnollinen, vähähiilinen ja siten yhä suositumpi rakennusmateriaali myös suurten kaupunkien julkisissa kiinteistöissä. Hirsirakentamisen voimakaksikon Honkarakenteen ja Hoivarakentajien yhteistyönä on Suomeen kohonnut jo lähes 40 koulua, päiväkotia ja hoivakotia.

Hoivarakentajat toimii Suomen ensimmäisen LEED-sertifioidun päiväkodin pääurakoitsijana. Puurakenneurakoitsijana toimiva Honkarakenne on suunnittellut, tuottanut, toimittanut ja urakoinut kohteen puurakenteet. Päiväkoti rakentuu Hongan vastuullisesti hankitusta ja ekologisesti tuotetusta hirrestä.

LEED-sertifikaatti varmistaa ympäristötavoitteiden toteutumisen

Kansainvälisesti laajimmalle levinnyt, myös Suomessa suosituin ympäristösertifiointijärjestelmä LEED nostaa jo entuudestaan ekologisen hirsirakentamisen vielä uudelle tasolle. LEED-sertifiointi jakaantuu neljään eri luokitustasoon: Certified, Silver, Gold ja Platinum.

– Kun tutkimme LEED-sertifioinnin vaatimuksia, oivalsimme, että hirsikohteemme asettuvat jo entuudestaan vähintään LEED Silver -tasolle. Asiasta innostuneina päätimme kiriä tavoitteita ja toteuttaa Espoon Haukilahden hirsisen Pilke-päiväkodin LEED Gold -kohteena, asiakkuusjohtaja Mikko Vainioranta Hoivarakentajilta kertoo.

U.S. Green Building Councilin myöntämä LEED-sertifikaatti osoittaa, että kiinteistö on suunniteltu ja rakennettu tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisesti.

– Sertifikaatin vaatimat asiat, kuten ympäristöriskien hallinta, rakennuksen tiiveys, talotekniikan laatutaso, järjestelmien mittarointi tai työturvallisuus ovat olleet meillä jo entuudestaan hyvällä tasolla. LEED Gold -tason todistamiseksi vaaditaan äärimmäisen kattavaa ja tarkkaa dokumentointia. Siinä olemme Haukilahden kohteen myötä kehittyneet entisestään, Hoivarakentajien projektipäällikkö Jussi-Pekka Salmi kertoo.

Ekologisia vesikalusteita ja latauspisteitä sähköautoille

LEED Gold -sertifikaatti ja sen vaatimukset näkyvät monin tavoin Haukilahden hirsipäiväkodin suunnittelussa ja toteutuksessa.

– Rakennuksessa käytetyt materiaalit ovat Hoivarakentajien muiden kohteiden tavoin vähäpäästöisiä, ja ne on dokumentoitu yksityiskohtaisen tarkasti. Vesikalusteiksi on valittu pienellä virtaamalla varustettuja ekomalleja ja valaistuksen ohjaus on toteutettu energiatehokkaaksi. Päiväkodin pihamaalta löytyy latauspisteitä sähköautoille, Salmi luettelee.

LEED-kohteen työmaalla kiinnitetään erityistä huomiota huleveden hallintaan ja rakennusjätteen lajitteluun ja kierrätykseen.

– Kyllähän sertifiointi on aikaa vievä prosessi, joka tuo rakennuttajalle perusteellisen dokumentoinnin myötä lisätyötä. Haukilahden LEED Gold -kohteen myötä tunnemme nyt sertifikaatin vaatimukset ja taidamme ratkaisut niihin. Seuraava kohde rakentuu jo kokemuksella, Salmi toteaa.

Ekologinen hirsirakentaminen on tulevaisuutta

Vaikka vastuullinen rakentaminen vaatii enemmän, tulevaisuuden suunta on kestävässä kehityksessä ja puurakentamisessa.

– LEED-sertifiointi on ympäristöteko, joka nostaa kiistatta rakennuksen arvoa, Salmi muistuttaa.

Honkarakenteella on työskennelty yli 60 vuotta vastuullisen hirsirakentamisen puolesta.

– Hirsi on luonnostaan vähähiilinen, uusiutuva rakennusmateriaali. Hirsirakennuksen puhdas sisäilma ja aistiystävälliset ominaisuudet tekevät tutkitusti hyvää, Honkarakenteen projektimyyntipäällikkö Markus Saarelainen kertoo.

Haukilahden LEED Gold -päiväkodin rakentaminen alkoi kuluvan vuoden tammikuussa. Englanninkielisen Playschool Haukilahden pienet päiväkotilaiset muuttavat uutuuttaan hohtaviin hirsitiloihin jo marraskuussa 2022 .