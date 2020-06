Suomen heavy metal -ylpeys BATTLE BEAST soittaa maailmanlaajuisen livestream-keikan Helsingin Kulttuuritalolla lauantaina 27.6.2020. Osana menestyksekästä Sunborn Live Stream -konseptia on jo aiemmin nähty tai tulossa esiintymään mm. Stam1na, The 69 Eyes ja S-Tool.

Battle Beastin oli keväällä 2020 tarkoitus soittaa Suomen kiertue, joka vallitsevan koronavirusepidemian vuoksi siirtyi loppuvuoteen. Myös kesän kymmenet festivaalikeikat ympäri Euroopan on peruttu. Nyt kesäkuun 27. päivä yhtye paikkaa tätä tilannetta soittamalla ympäri maailmaa striimattavan keikan legendaarisella Kultturitalolla, jossa kalliimpaan lipputyyppiin sisältyy virtuaalinen meet & greet -chatsessio keikan jälkeen. Illan juontaa stand up -koomikko Ali Jahangiri.

Battle Beastin laulaja Noora Louhimo kommentoi:

"Ollaan odotettu tätä keikkaa todella paljon ja tiedossa on erikoismäärällä adrenaliinia kyllästetty Battle Beast -show! Kaikkien toive olisi saada olla yleisön kanssa samassa tilassa, mutta vallitsevat olosuhteet on otettava huomioon. Halutaan antaa ihmisille unohtumaton piristysruiske suoraan kotisohvalle, kaikki voi heilua siellä nyrkit pystyssä vauvasta vaariin! Pidetään yhtä – vaikka striimin välityksellä."

BATTLE BEAST - Worldwide Live Stream

27.6.2020 showtime 20:00 (EET)

From Kulttuuritalo, Helsinki (House Of Culture)

Tickets 9,90e / 15,90e ticketmaster.fi/sunbornlivestream

Standard Ticket 9,90€ - includes the access to watch the gig for 7 days

Fan Ticket 15,90€ - includes the access to watch the gig for 7 days + meet & greet -chat session with band