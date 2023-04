Suomen itäisin kylä elää kesätapahtumista ja historiasta

Valtakunnan itärajaa puhkovan Koitajoen mutkaan perustetun Möhkön kylän värikäs historia on tehnyt siitä ennen kaikkea kesämatkailijan kohteen.



—Kunnostettu ruukkimiljöö on harvinainen kokonaisuus, jonka päärakennus säilyi sodan kourissa kuin ihmeen kaupalla. Museoviraston restauroima kanavajärjestelmä, ruukkialue ja 1950-luvulta olevaan asuntoproomuun rakennettu savottakahvila heittävät meidät aikamatkalle yli 150 vuoden päähän, sanoo Möhkön Matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Tuija Lauronen.



Työtä kahdelle tuhannelle



1800-luvun puolivälissä Möhköön perustettiin järvimalmia jalostanut rautaruukki. Edullinen puuhiili, vesitiet ja Möhkönkosken vesivoima kasvattivat rautaruukin Suomen suurimmaksi järvimalmiruukiksi. Enimmillään ruukki antoi työtä noin kahdelle tuhannelle ja Möhkön kylä kodin 600 hengelle.



Talvisodassa kylä jäi venäläisdivisioonan käyttöön, mutta osa rakennuksista ja tiestöstä säilyi. Kylän läpi kulkee edelleen noin kilometrin osuus aitoa talvi- ja jatkosodan sotatietä, jonka rakennuksista huomattava osa on ajalta jo ennen talvisotaa.



—Möhkön kylä ja sen sotahistorialliset kohteet ovat merkittävä osa 150 kilometrin mittaista Ilomantsin Sotatie -verkostoa, joka kokoaa alueen kaikki rajavyöhykkeen ulkopuolella olevat sotahistorialliset kohteet, Lauronen sanoo.



Itärajan luonto ja tapahtumat vetonauloina



Lauronen sanoo, että suuri osa kesämatkailijoista käy Möhkön-matkallaan myös viereisessä Petkeljärven kansallispuistossa. Suomen pienin kansallispuisto on tunnettu vesistöä halkovista harjuista.



—Toinen erikoisuus on helposti tavoitettava koskialue, joka on kalastajien suosiossa. Saaliiksi Möhkönkoskilta voi saada taimenen, kirjolohen ja harjuksen lisäksi siikaa, haukia tai ahventa.



Ihmisen luontosuhde on läpileikkaava teema Möhkön Matkailuyhdistyksen kesäkaudella 2023 tuottamissa tapahtumissa.



—Metsät, järvet ja luonto ylipäänsä ovat kautta aikojen olleet ihmiselämälle oleellisia. Luontoon ja luonnonvarojen hyödyntämiseen on viime aikoina kytketty uudenlaisia odotuksia. "Luonto ja ihminen" -teemalla haluamme pitää ihmisen luontosuhdetta edelleen esillä.





Info: Vinkit Möhkön kesään 2023



1.5.2023 Möhkön vappu

Iloinen kesäkauden avaustapahtuma munkkikahvien, Manta-laivan lakituksen ja kaiken kansan vappumarssin merkeissä.

24.6.2023 Möhkön juhannusjuhlat

Perinteiset juhannusjuhlat lavatanssien ja kokon tunnelmassa.

1.7.2023 Akkojen Vappaa

Unohda hetkeksi arkinen aherrus ja vaihda vapaalle. Hyvinvointia ja hemmottelua Möhkössä.

1.-31.7.2023 Kesäteatteri "Ainoo auttamassa"

Teatteri Möhkön tuottama koko perheen kesäkomedia. 12 esitystä heinäkuussa.

9.7.2023 Möhkön ruukkipäivä "Luonnossa"

Yli 20 ohjelmanumerosta tai aktiviteetista koostuva koko perheen tapahtuma, jossa voi liikkua kävellen tai Ilomantsin Matkailuyhdistyksen katujunalla. Mukana mm, talutusratsastusta, satupolku, Möhkön puulajipuiston opastuksia, luentoja, rumpupiiri, luontoelokuva "Järven tarina", jokiveneristeilyjä sekä esim. Pohjois-Karjalan Rajavartioston toiminnan esittelyä.

26.8.2023 Pogostan polkujuoksu Petkeljärven kansallispuistossa

Suomen itäisimmän polkujuoksun monipuoliset 10 ja 19,5 km reitit kulkevat mäntykankaiden, kauniiden harjumaisemien ja vesistöjen varrella. Tapahtumakeskuksena Petkeljärven retkeilykeskus, jossa suihkut, rantasauna sekä mahdollisuus kisan jälkeiseen lounaaseen.

26.8.2023 Valon yö

Historiallinen ruukkialue valaistaan elävällä tulella ja valaisimilla. Mukana mm. ohjattuja liikuntatuokioita, seikkailurata, "Ainoo auttamassa" -kesäteatterinäytös, tanssiopetusta ja tanssit Anneli Mattilan & Recadosin tahdeissa. Ei pääsymaksua alueelle.

1.6.-31.8.2023 MÖHKÖNVIRTA-nykytaidenäyttely

Vuosittain vaihtuvan näyttelyn teokset koostuvat tänä vuonna yhdeksältä taiteilijan töistä Suomesta, Virosta ja Belgiasta. Lisätietoa myös www.facebook.com/mohkonvirta ja www.instagram.com/mkovirta.

Ilomantsin Sotatie