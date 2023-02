Suomen joukkue osallistuu Abilympics-ammattitaitokilpailuun Ranskassa – ”Ainutlaatuinen tilaisuus oppia”

Miten löydetään oikeanlaiset ammattilaiset työpaikoille? 21.10.2022 07:15:00 EEST | Tiedote

Työministeri Li Andersson avasi 46:nnen WorldSkills-kilpailun keskiviikkoiltana 19.10.2022 pidetyssä avajaistilaisuudessa, joka keräsi reilut neljäsataa kutsuvierasta. Neljän päivän aikana Helsingissä kisaa parisataa kilpailijaa ja tuomaria 32 maasta eri puolilta maailmaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ollut vahvasti tukemassa kisojen saamista Suomeen, joka on osaltaan osoitus siitä, kuinka tärkeänä ammatillisen osaamisen kehitystä Suomessa pidetään. Ammatilliseen osaamiseen panostaminen on yksi ratkaisu osaajapulaan, joka on monille yrityksille jo kasvun este.