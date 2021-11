Suomen kansainvälinen tasa-arvopalkinto myönnettiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan

Pääministeri Sanna Marin antoi 300 000 euron suuruisen palkinnon We Will Stop Femicide Platformin pääedustaja Gülsüm Önalille ja pääsihteeri Fidan Ataselimille, jotka molemmat ovat alustan perustajia. Palkinto jaettiin 22.11.2021 Tampere-talossa Tampereella.

- Sukupuolten tasa-arvon edistäminen koko maailmassa vaatii tehokkaita toimia ja määrätietoista työtä. Kansainvälinen tasa-arvopalkinto antaa tunnustusta tälle työlle ja lisää tietoisuutta siitä. Se myös auttaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa globaalisti, sanoo Sanna Marin. World Economic Forum -indeksin mukaan Suomi on sukupuolten tasa-arvossa maailman toiseksi paras maa.

- Tällä palkinnolla korostamme sukupuolten tasa-arvon asemaa vastuullisen kehityksen kulmakivenä, mutta tehtävää on vielä paljon, sanoo Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri.

We Will Stop Femicide Platformin palkitseminen antaa mahdollisuuden synnyttää keskustelua laajasti Turkin rajojen ulkopuolellakin.

Joka toinen vuosi jaettava palkinto jaetaan valtioneuvoston ja Tampereen kaupungin yhteistyönä.

- Palkinto nostaa esiin ihmisiä, jotka tekevät työtä tasa-arvon puolesta. On tärkeää, lisätä luottamusta ja uskoa tasa-arvon edistämiseen. Tämä palkinto ja voittaja todistavat, että muutos on mahdollista, sanoo Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

- Sukupuolten tasa-arvo sekä naisten ja tyttöjen oikeudet ovat tärkeä osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Palkinto on yksi tapaa osoittaa vahvaa tukeamme rohkeille ihmisoikeuksien puolustajille, jotka pyrkivät tekemään naisten oikeuksista totta ja taistelevat naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Palkitsemalla We Will Stop Femicide Platformin palkintoraati halusi kiinnittää huomiota naisiin kohdistuvan väkivallan vitsaukseen, joka on lisääntynyt dramaattisesti kaikissa maissa COVID-pandemian aikana, sanoo Eva Biaudet, kansanedustaja ja kansainvälisen tasa-arvopalkinnon palkintoraadin puheenjohtaja.

- Raati antaa tunnustusta myös organisaation rohkealle työlle edistääkseen Euroopan neuvoston yleissopimusta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta, joka tunnetaan paremmin Istanbulin sopimuksena. Se on tärkein kansainvälinen oikeudellinen väline naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi ja puuttumiseksi. Organisaation työllä on yleismaailmallistakin merkitystä, sillä naisiin kohdistuva välivalta on vakava ongelma kaikkialla, myös Suomessa, hän jatkaa.

We Will Stop Femicide Platform on tehnyt työtä vuodesta 2010 lopettaakseen naismurhat ja taatakseen naisten suojaamisen välivallalta. Organisaatio tarjoaa oikeudellista apua naisille, jotka haluavat olla turvassa väkivallalta, on asianajajineen ja edustajineen mukana oikeustapauksissa, joissa naisiin on kohdistunut väkivaltaa tai heitä on murhattu, tukee murhattujen naisten perheitä sekä ajaa muutoksia lainsäädäntöön naisten suojelemiseksi.

Organisaation toiminnan ansiosta rangaistusten lieventäminen on käynyt entistä vaikeammaksi ja tapauksista on saatu tuomioita, jotka toimivat varoituksena muille.

- Olemme tehneet sen, mikä on tehtävä ja mitä kaikkien pitäisi tehdä. Se, että taistelumme maassamme on huomattu kansainvälisessä yhteisössä, antaa meille voimaa ja tekee meidät onnelliseksi. Palkinnon saaminen Suomen kaltaisesta, naisten oikeuksia edistävästä maasta on meille ylpeyden aihe, sanovat Gülsüm Önal ja Fidan Ataselim We Will Stop Femicide Platformista.

Yli 400 ehdotusta palkinnon saajasta tuli arvioitavaksi eri puolilta maailmaa hakuaikana. Valtioneuvosto teki päätöksensä palkinnon saajasta itsenäisen, kansainvälisen palkintoraadin ehdotuksen pohjalta.

Palkintoraatiin kuuluivat Eva Biaudet (puheenjohtaja), tunnettu ihmisoikeusaktivisti ja entinen peruspalveluministeri; Bella Forsgrén, kansanedustaja; Dean Peacock, johtaja Naisten kansainvälisen rauhan ja vapauden liiton (WILPF) hankkeessa mieheyden militarisoinnin haastamiseksi (Etelä-Afrikasta); Matti Vanhanen, entinen pääministeri ja eduskunnan puhemies; sekä suurlähettiläs Melanne Verveer, Georgetownin yliopiston Naiset, rauha ja turvallisuus -instituutin pääjohtaja (Yhdysvallat).

Vuonna 2017 kansainvälinen tasa-arvopalkinto myönnettiin Saksan liittokansleri Angela Merkelille. Hän ohjasi palkintorahan nigeriläiselle perheväkivallan vastaista työtä tekevälle järjestölle, joka rakentaa varoilla turvakotia.

Vuonna 2019 palkinnon sai Equality Now, globaali voittoa tavoittelematon organisaatio, joka ajaa naisten oikeuksia ja on onnistunut muuttamaan syrjiviä lakeja ja luutuneita käytäntöjä eri maissa.

Lisätietoa palkinnosta

Flicker-tili palkintotilaisuuden kuville: https://www.flickr.com/photos/stmin/sets/72157720196826270/

Pääministeri Marinin mediakontaktit:

pirita.ruokonen@gov.fi

Pääministerin erityisavustaja

Valtioneuvoston kanslia



Tietoa palkintotilaisuudesta:

sami.siltanen@gov.fi

Projektikoordinaattori

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tiedustelut We Will Stop Femicide Platformille:

Lehdistökoordinaattori Melek Arı

Puhelin: +90 533 455 8754

Sähköposti: melekarimari@gmail.com

*****************

Press release

22 November 2021

Finland’s International Gender Equality Prize goes to combating violence against women

The Government of Finland awards the International Gender Equality Prize now for the third time. This year's prizewinner is We Will Stop Femicide Platform, an organisation that does groundbreaking work combating violence against women in Turkey and whose work has a global relevance.

Finland's Prime Minister Sanna Marin handed out the 300,000-euro prize to Gülsüm Önal, Founder, President and the General Representative of We Will Stop Femicide Platform, and Fidan Ataselim, Founder and Secretary General of the organization, in Tampere, Tampere Hall on 22 November 2021.

"Promoting gender equality worldwide requires effective actions and determined work. The International Gender Equality Prize recognizes and raises awareness of this work and also contributes to the promotion of gender equality globally," says Sanna Marin. The World Economic Forum index shows Finland is the world’s second-best country for gender equality.

"With this prize, we showcase the role of gender equality as a cornerstone of sustainable development, but also how much work still needs to be done,” says Thomas Blomqvist, Minister for Nordic Cooperation and Equality.

Tampere has been the partner city of the Finnish government from the beginning.

“The prize brings into spotlight the people who fight for gender equality. It is important to increase confidence and bring faith to people who doubt whether major improvements in gender equality are possible at all. They are, and this prize and the winners remind us all of that”, says Anna-Kaisa Ikonen, the Mayor of Tampere.

Awarding the We Will Stop Femicide Platform provides a chance to generate wider public discussion beyond the borders of Turkey.

"Gender equality and the rights of women and girls are an important part of Finland's foreign and security policy. This prize is one way of showing our strong support to brave human rights defenders, endeavouring to make women’s rights a reality and fighting violence against women. By awarding We will Stop Femicide Platform, the Jury wanted to draw attention to the scourge of violence against women, which has dramatically increased in all countries during the COVID pandemic. The Jury also recognizes the courageous work of the Platform in promoting the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, better known as the Istanbul Convention, which is the most important international legal instrument to prevent and address violence against women. Furthermore, the work of the Platform has universal significance as violence against women is a serious problem everywhere, also in Finland”, says Eva Biaudet, Member of the Finnish Parliament and Chair of the IGEP Jury.

We Will Stop Femicide Platform has been striving to stop femicide and ensure women's protection from violence since 2010. The Platform provides legal assistance to women who want to be safe from violence, is involved in cases of violence against women and femicide with its lawyers and representatives, supports the families of the murdered women, and drives changes to legislation to protect women.

Thanks to the Platform's actions, penalty reductions have become more difficult and deterrent sentences have been attained.

"We have done what had to be done and what everyone should do. The fact that the fight in our country has been seen by the international community gives us great strength and happiness. The award coming from a country that promotes women's rights like Finland is also a source of pride for us," say Gülsüm Önal and Fidan Ataselim from We Will Stop Femicide Platform.

Over 400 proposals from all over the world were submitted for consideration for the award during the open nomination period. The Government of Finland made its decision based on the proposal by an independent international jury.

The jury included Eva Biaudet (chair), a well-known human rights activist and former Minister of Health and Social Services (Finland); Bella Forsgrén a Member of Parliament (Finland); Dean Peacock, Director of the Women's International League for Peace and Freedom's initiative to confront militarized masculinities (South Africa); Matti Vanhanen, former Prime Minister and Speaker of Parliament (Finland); and ambassador Melanne Verveer, executive director of the Georgetown Institute for Women, Peace and Security at Georgetown University (United States).

In 2017, the Government of Finland’s International Gender Equality Prize was awarded to German Chancellor Angela Merkel. She directed the prize money to a Nigerien organisation that works to stop domestic violence. The organisation is using the funds to build a shelter for women.

In 2019, the prize went to a global women’s rights organisation Equality Now, a global non-profit organisation, which has succeeded in changing discriminatory laws and ossified practices in different countries.

More information about the award

Pictures of Gülsüm Önal and Fidan Ataselim for media: https://stm.emmi.fi/l/8t5sCwZZn-kN

Flicker account for photos of the gala: https://www.flickr.com/photos/stmin/sets/72157720196826270/

Media contacts for Prime Minister Marin:

pirita.ruokonen@gov.fi

Special Adviser to Prime Minister

Prime Minister’s Office

Information about the prize gala:

sami.siltanen@gov.fi

Project Coordinator

Ministry of Social Affairs and Health

Inquiries with We Will Stop Femicide Platform:

Press Coordinator Ms. Melek Arı

mobile: +90 533 455 8754

e-mail: melekarimari@gmail.com.