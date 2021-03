Suomen kansallisen kasvun ohjelman kohdentamisen onnistuttava

MTK näkee komissiolle esitetyn kestävän kasvun ohjelmassa paljon hyvää, mutta lopullinen käytännön kohdentaminen määrittelee sen vaikuttavuuden ja onnistumisen. Biokaasun käytön edistäminen ja laajakaistainvestoinnit osuvat tärkeisiin kohteisiin. Paljon hyvinvointia ja nopeaa elpymistä jää saavuttamatta, jos biotalouden tuotantoon ja vientiin sekä digitaalisiin ekosysteemeihin ei panosteta lisää. MTK kaipaa selkeämpiä kasvua ja työllisyyttä tukevia toimenpiteitä ruoka- ja metsäalalle.

MTK on tyytyväinen siihen, että ohjelman avulla laajakaistaa saadaan kohdennettua lisää sinne, minne se ei markkinaehtoisesti rakennu. Kun nopeat yhteydet on luotu, voidaan esimerkiksi sote-palveluita digitalisoida. MTK on pettynyt kunnianhimon puutteeseen biotalouden digitaalisten ratkaisujen luomisessa elvytyspaketin tässä vaiheessa.

Vihreä siirtymä on aiheellisesti Suomen kestävän kasvun ohjelman ytimessä. Biokaasulla voidaan elvyttää kaikkialla Suomessa, nopeasti ja ilmastoystävällisesti ja ohjelma antaa siihen hyviä työkaluja. Teollisuuden sivuvirtojen edistämiseen MTK ehdottaa sisällytettäväksi biokaasulle tärkeiden maatalouden sivuvirtojen edistämisen. Tällä edistetään myös ravinteiden kierrätystä ja vähennetään kasvihuonepäästöjä.

Elintarvikeala on Suomen suurimpia työllistäjiä ja MTK näkee vastuulliselle ruualle ja siihen liittyvälle osaamiselle merkittävää kasvupotentiaalia erityisesti elintarvikeviennin kautta. Tämä edellyttää kuitenkin merkittävää panostusta yritysten kansainvälistymisen edellytyksiin, tuotteistamiseen ja tunnettavuuden ja myynnin tukemiseen kohdemaissa mm. palveluekosysteemien kautta. Panostuksia kansainvälistymiseen ja vientiin ei tule rajata pelkästään pk-yrityksille, vaan mukaan tarvitaan myös isompia veturiyrityksiä.

Elvytysohjelmassa on havaittu lupakäsittelyn ongelmia. On hyvä, että ympäristölupien käsittelyyn osoitetaan lisävoimavaroja. Samalla tulee pyrkiä ennen kaikkea mahdollistavaan luvitukseen, jotta entistä useampi tärkeä investointihanke käynnistyy.

Elvytysohjelman mukaan tavoitteena on rakentamista ohjaavan lainsäädännön kehittäminen siten, että rakentaminen on vähähiilistä ja tietopohja digitaalista. MTK muistuttaa, että etenkin puurakentamisen lisäämisellä tavoitteita voidaan saavuttaa.

Kestävän kasvun ohjelmalla tulee elvyttää etenkin taloutta ja työllisyyttä. Parhaita päätöksiä luonnon kannalta on varmistaa yrittäjien kyky investoida ja kehittää.

Ohjelma nostaa esille myös täsmämetsätalouden edistämisen. MTK huomauttaa, että tällä on Suomessa jo pitkä historia. Yksityiset metsänomistajat tekevät metsien käyttöä koskevia päätöksiä omien suunnitelmiensa avulla ja yhteensovittavat aina metsien eri käyttömuodot. Ohjelmassa todetaan oikein, että lannoituksella metsien kasvua voidaan kiihdyttää. Tavoitteena tulee kuitenkin olla puun käytön lisääminen, ei pelkästään puumäärän kasvattaminen hiilen sitojaksi.

Työvoimateemaan on paljon esityksiä. Virtual Finland-palvelualusta voi tarjota avun myös pitkään vaivanneeseen ulkomaisen kausityövoiman saatavuuteen. MTK esittää, että palvelua pilotoidaan konkreettisella kohderyhmällä, maatalouden kausityövoimalla.

MTK on halukas osallistumaan ja auttamaan elvytyspaketin viimeistelyssä ja kohdentamisessa.