Suomen kaunein tietokirja on nyt sesongissa – uudet Satokausikalenterit ovat ilmestyneet ja saatavilla on myös ruotsinkielinen versio!

Jo vuodesta 2013 julkaistu Satokausikalenteri on toteutettu nyt ensimmäistä kertaa täysin kuvitettuna. Vuoden 2022 Satokausikalenterin painopiste on runsaan kasvistietouden lisäksi esteettisyydessä. Uusina sisältöinä mukaan on tuotu sitrushedelmät, joilla on merkittävä rooli kansanterveydessä. Kotimaisista kasviksista tieto-osiota on laajennettu puutarha- ja luonnonmarjoista. Satokausikalenterista löytyvät myös kaikki perinteisen seinäkalenterin almanakkatiedot.

SUOMEN SUURIN RUOKAYHTEISÖ JATKAA KASVUAAN JA KUUNTELEE KULUTTAJAA HERKÄLLÄ KORVALLA

Satokausikalenterin luomat sisällöt tavoittavat kuukausittain digitaalisesti yli puoli miljoonaa suomalaista. Näyttökertoja kertyy kymmeniä miljoonaa samassa ajassa. Yhteistyökumppaneina on kotimaisia ruoka- ja lifestyle-brändejä.

“Teimme jälleen palautekyselyn Satokausikalenterin tilaajille ja se vahvisti visiotamme Suomen kauneimmasta painotuotteesta. Vuoden 2021 Satokausikalenteri oli visuaalisesti erilainen, mutta päätimme toteuttaa vuoden 2022 kalenterin täysin kuvitettuna. Kalenterin ulkoasusta ja taittamisesta on vuodesta 2018 vastannut By your side creativen Anna Salmisalo ja annoimme hänelle jälleen vapaat kädet. Lopputulos on erittäin kaunis sekä käytettävä”, Satokausikalenterin perustaja Samuli Karjula kuvailee.

Satokausikalenterista löytyy myös tietosisällöiltään täysin identtinen Perhekalenteri, jonka avulla lapsiperheet voivat seurata menojaan sekä lisätä kasvisten osuutta ruokavaliossa. Viime vuonna lanseerattu Puutarhapäivyri luo myös nahkansa. Suuren suosion saavuttanut tuote myytiin loppuun jo ennen joulua. Nyt sisältöjä on lisätty ja tarkennettu tilaajilta kerätyn palautteen perusteella ja toiveiden mukaisesti tuotteeseen on tuotu enemmän ruokakaupassa helpottavaa Satokausi-tietoutta.

“Ruotsinkielisen version julkaiseminen on meille kunnia-asia. Alkuvuonna yhteistyökumppanimme CGI laajensi Aromi-palvelunsa tarjonnan Ruotsiin jolloin käännöstyö tuli meille ajankohtaiseksi. Toinen merkittävä sysäys asialle on Visit Ålandin kanssa alkanut yhteistyö. Ahvenanmaa on merkittävä osa suomalaista ruokakulttuuria, joten pitäähän Satokausikalenteri olla saatavilla myös ruotsiksi”, Karjula kertoo.

SATOKAUSIKALENTERI ON SEINÄLLE RIPUSTETTAVA TIETOKIRJA

Satokausikalenterin tietokirjasisältöihin on myös satsattu ja kustannustoimittamisesta sekä sisällöntuotannosta on vastannut pitkän linjan kirjoittamisen ammattilainen Pia Alapeteri.

Satokausikalenteri on seinälle ripustettava tietokirja, joka antaa aina täsmävinkit kuukauden parhaista kasviksista. Kasvisten hinta, laatu ja maku vaihtelevat sesonkien mukaan eri vuodenaikoina. Satokausikalenterin avulla jokainen osaa valita yli 200 eri kasviksen joukosta aina parhaimmat ja edullisimmat raaka-aineet.

Yksi eniten kasvava Suomessa syötävien hedelmien ryhmä on sitrushedelmät. Vuoden 2022 Satokausikalenteriin olemme lisänneet kattavan tietopaketin, jossa esitellään ja kerrotaan yli 19 kaupoista löytyvän sitrushedelmän tiedot sekä käyttövinkit!



Kotimaisia kasviksia ei ole unohdettu. Edellisen Satokausikalenterin kotimaisten hedelmien osuutta on kasvatettu entisestään ja mukaan on lisätty Suomessa kasvavat marjat! Lisäksi ruokasienet ovat saaneet oman ansaitsemansa osion. Vanhaa tuttua juureskoulua on terävöitetty entisestään.

Ruoantuotannosta puhuttaessa ei voi sivuttaa ruokahävikkiä, jolle on myös varattu Satokausikalenterista oma osio. Jokainen suomalainen heittää 20-25 kiloa ruokaa hukkaan joka vuosi. Kun ynnätään yhteen jokainen tämän valtakunnan kotitalous kilomäärä kertautuu miljooniksi. Se vastaa 100 000 henkilöauton vuosittaisia päästöjä.

“Satokausi-ajattelu on yksi tärkeimmistä keinoista vähentää ruokahävikkiä. Kaikki hedelmät, vihannekset, juurekset, marjat ja muut kasvikset ovat parhaimmillaan luonnollisen sesonkinsa aikaan. Silloin kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla myös laatu ja hinta. Jokaista mahdollista herkkua ei tarvitse olla koko ajan saatavilla, eikä maapallon toiselta laidalta rahdattuja hedelmiä ole mitään järkeä ostaa silloin, kun tarjolla on roppakaupalla kotimaisia kasviksia. Sesonkiruokailija pääsee helpoimmalla ja lompakkokin kiittää”, Satokausikalenterin perustaja Samuli Karjula muistuttaa.

Vuoden 2022 Satokausikalenterit ovat tilattavissa 6.8.2021 alkaen osoitteesta www.satokausi.fi . Ne ovat saatavilla ainoastaan verkkokaupasta!

