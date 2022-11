Suomen Kennelliiton hallitus määräsi 16 henkilölle seuraamuksia suojelukoirien väkivaltaisesta kohtelusta

Kennelliiton hallitus päätti lähettää 13 henkilön asian Kennelliiton eettisen lautakunnan käsiteltäväksi. Eettinen lautakunta on Kennelliiton valtuuston valitsema riippumaton toimielin, joka käsittelee hallituksen sille ilmoittamat kurinpito- ja sääntörikkomusasiat.

Lisäksi hallitus määräsi nämä henkilöt väliaikaiseen koe- ja kilpailukieltoon sekä toimintakieltoon luottamustehtävissä, joihin oikeudet on myöntänyt Kennelliiton hallitus tai toimielin, jolle hallitus on delegoinut myöntöoikeuden, tai hallituksen valtuuttama järjestö. Kiellot ovat voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu eettisessä lautakunnassa.

Kennelliiton hallitus päätti tehdä kolmesta henkilöstä ilmoituksen toimenpiteitä varten henkilön kotimaan kennelliitolle ja kansainväliselle kennelunioni FCI:lle.

Kennelliiton hallitus päätti siirtää seitsemän henkilön asian käsittelyä, kunnes asiasta saadaan lisätietoja.

Kahden henkilön osalta hallitus päätti, että ilmoitus ei aiheuta toimenpiteitä.

Taustatietoa suojelukoirien väkivaltaisesta kohtelusta tehdyistä ilmoituksista ja asian käsittelystä Kennelliitossa saa koosteesta verkkosivuillamme.