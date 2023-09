Suomen Kennelliitto palkitsi Mäntsälän Suomen koiraystävällisimpänä kuntana

Suomessa on Taloustutkimuksen arvion mukaan noin 800 000 koiraa. Joka viidennessä taloudessa on koira. Koirien kanssa liikutaan ja harrastetaan paljon.

- Kuntien koirapalvelut ja koiraystävällisyys vaikuttavat monilla tavoin koiranomistajien ja koiraharrastajien arkeen. Hyvät palvelut edesauttavat koiran kanssa liikkumista, harrastamista ja koiran hyvää elämää. Koiraharrastajat puolestaan voivat antaa kunnalle paljon kokoamalla ihmisiä eri puolilta Suomea tapahtumiin kunnan alueelle tai tuomalla erilaisilla koira-avusteisilla toiminnoilla hyvinvointia monille eri-ikäisille. Puhumattakaan siitä, että koirat liikuttavat suomalaisia päivittäin yli kaksi miljoonaa kertaa, ja ovat rakkaita perheenjäseniä, luettelee Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen.

Suomen koiraystävällisin kunta -kilpailussa arvioitiin kunnan koiraystävällisyyttä kolmesta eri näkökulmasta – millaisia ovat kuntien ylläpitämät koirapalvelut, miten koiramyönteinen kunta yleisesti on, ja miten koirat ja koiraharrastajat huomioidaan päätöksenteossa. Kunnat vastasivat sähköisellä lomakkeella kaikkiaan 14 kysymykseen, joiden vastausten pohjalta kilpailun raati valitsi palkittavat.

Mäntsälässä koiramyönteisyys on osa kuntalaisten hyvää arkea

Suomen koiraystävällisimmäksi kunnaksi valittu Mäntsälä on erittäin koiraystävällinen ja koirapalvelumyönteinen kunta, jossa on ymmärretty, miten helpottaa koiranomistajien arkea. Kunta toimii aktiivisesti koiraharrastajien kumppanina ja on houkutellut alueelleen monipuolista, laajemmankin alueen koiraharrastajia palvelevaa yritystoimintaa.

Mäntsälä antaa tiloja koiraharrastajien käyttöön. Koirille on monipuolisia ulkoilumahdollisuuksia: lenkkipolkuja, koirametsä, uimamahdollisuuksia, koirien temmellysalue ja valjakkokoirareitistö. Reittien varsilla on roska-astioita, ja kunta tarjoaa koirankakkapusseja koirien jätöksille. Koulutus- ja harjoitushalleja on kunnassa pian kaksi.

Mäntsälässä on merkittävä koirapalveluiden keskittymä. Eläinlääkäripäivystys on Helsingin yliopiston alaisella klinikalla, jossa on klinikkatoimintaa päivisinkin. Lisäksi kunnassa on kaksi yksityistä eläinlääkäriklinikkaa, joissa on tarjolla lähes kaikkia eläinlääkäripalveluita. Kunnasta löytyy eläintarvikekauppa ja kolme koulutuspalveluiden tarjoajaa. Kunnassa on kaksi trimmausyritystä ja useita koirahierojia sekä koirahoitoloita, joista yhtä ylläpitävät ammattiopisto Keudan opiskelijat. Mäntsälästä löytyy myös homekoirapalvelu. Koiriin liittyvät palvelut on koottu yhteen verkossa kunnan sivuille www.mantsala.fi/koirankanssa.

Mäntsälässä toimii aktiivinen koiraharrastuskerho sekä kennel- ja metsästysseura, joiden toiminnalle kunnassa on hyvät mahdollisuudet. Mäntsälässä sijaitsee useita koirametsiä sekä koulutuskenttiä ja maneeseja, joita voi käyttää eri koira-aktiviteetteihin.

- Mäntsälän kunta on todella iloinen ja ylpeä tästä hienosta tunnustuksesta, jonka kunta nyt sai Kennelliiton kilpailussa. Tavoitteenamme on olla parhaan arjen paikkakunta, ja meille Mäntsälässä on tärkeää, että myös karvaisten perheenjäsenten arki sujuu mutkattomasti ja mukavasti. Meillä koiriin liittyvät peruspalvelut toimivat hyvin, ja lisäksi Mäntsälän alue tarjoaa loistavan kattauksen erilaisia palveluita ja hienoja mahdollisuuksia harrastaa niin ulkoillen kuin tavoitteellisemminkin eri koiraharrastuslajeissa, kertoo kunnanjohtaja Hannu Laurila.

Kannus ja Pello saivat kunniamaininnan

Suomen koiraystävällisin kunta -kilpailuun tuli kaikkiaan 18 hakemusta. Joukossa oli monia laadukkaita hakemuksia, joten kilpailuraadin valinta ei ollut helppo. Kilpailijoina oli sekä kasvukuntia että pieniä maaseutukuntia. Kilpailuraati halusi palkita voittajan lisäksi kaksi muuta kuntaa kunniamaininnalla.

Kunniamaininnan saanut Kannus on nostanut koiramyönteisyyden pienen maalaiskaupungin vetovoimatekijäksi. Koira-ala on vahvasti läsnä kunnan alueella toimivissa koulutuspalveluissa. Kunnassa on myös koira-alan yritystoimintaa. Koirilla on kunnassa monipuoliset ulkoilumahdollisuudet. Kuntaan on rakenteilla uusi 1,4 hehtaarin suuruinen, Suomen suurimpiin kuuluva koira-aitaus.

Kunnan alueella on lähes sata roska-astiaa koirien jätöksille keskustassa ja ulkoilureittien varrella. Kannuksessa koirat ovat tervetulleita lähes kaikkialle pois lukien elintarviketilat ja steriilit hoitotilat.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedun ammattiopistossa toimii kennellinja. Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja ja Kpedun lemmikkihoitola sekä pieneläinklinikka ovat vetovoimatekijöitä, joihin kunta on panostanut. Seuraavaksi on vuorossa uuden vielä paremman sisähallin rakentaminen Kpedun koulutusyksikön yhteyteen.

Toisen kunniamaininnan saanut Pello on pieni, aktiivinen kunta, jossa koirien merkitys liikuttajina ja ihmisten parhaina ystävinä on nostettu tärkeään asemaan. Koirilla on monipuoliset ulkoilumahdollisuudet. Talvella koiran kanssa voi hiihtää suurimmassa osaa lähes sadan kilometrin pituista latuverkostoa. Kunnan kevyen liikenteen väylillä on säännöllisin välein koirankakkajäteastioita, ja kunnan jätehuoltoyhtiön tarjoamia koirankakkapusseja. Kunnassa toimii hyvin aktiivinen koiraharrastuskerho, joka tekee tiivistä yhteistyötä kunnan kanssa.

Kunnan alueella toimivassa hallissa toimii koira-alan yrittäjiä, ja koiraharrastajat saavat vuokrata hallia käyttöönsä edulliseen hintaan. Kunnan perusopetus käyttää hallia liikuntatilanaan liikuntatunneilla ja Pellon kunta kompensoi käyttöä säännöllisellä vuokrasopimuksella alueen kennelkerholle.

Kunnalla on käytössä sähköinen infopalvelu, josta voi tarkistaa, millainen on koiralatujen viimeisin kunnostustilanne. Kunnan koiraharrastustapahtumista voi ilmoittaa kunnan sosiaalisen median kanavilla, kunnan verkkosivujen tapahtumakalenterissa sekä kuukausittain ilmestyvässä painetussa Kuntatiedotteessa.

Suomen koiraystävällisin kunta -kilpailu on osa Koira kansalaisena -teemavuotta

Suomen koiraystävällisin kunta -kilpailu julkaistiin kunnille huhtikuussa. Kilpailu on osa Suomen Kennelliiton Koira kansalaisena -teemavuotta, jonka aikana Kennelliitto nostaa esille koiran merkitystä yhteiskunnassa monin eri tavoin ja pyrkii myös parantamaan koiran asemaa.

Kilpailun raadissa olivat mukana Koira kansalaisena -teemavuoden vetäjä, Kennelliiton hallituksen jäsen, Jussi Liimatainen, yrittäjä Marko Björs, kaupunkimuotoilija Sara Ikävalko ja Kennelliiton kunniapuheenjohtaja Helena Suni.