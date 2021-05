Suomen Kennelliitto tuleville kuntapäättäjille: Monipuoliset koiraharrastusmahdollisuudet on turvattava koko maassa

Suomen Kennelliiton tavoitteena on, että kesäkuun vaaleissa kuntiin valitaan päättäjiä, jotka turvaavat monipuoliset koiraharrastusmahdollisuudet kaikkialle Suomessa. Kennelliitto painottaa myös löytöeläinten laadukasta hoitoa sekä riittävien resurssien turvaamista eläinsuojeluvalvontaan ja kunnallisiin eläinlääkäripalveluihin.

Koiraharrastukset tukevat koiran yhteiskuntakelpoisuutta ja edistävät koiranomistajan vastuuta eläimen hyvinvoinnista. Suomen Kennelliiton ja sen jäsenyhdistysten järjestämät kokeet ja kilpailut mahdollistavat koiralle sen lajityypillisten ja rodunomaisten käyttäytymistarpeiden toteuttamisen ja luovat ihmisille tärkeitä yhteisöjä. Kennelliitto tavoittaa toimintansa kautta noin puoli miljoonaa suomalaista koiranomistajaa ja koiranystävää.

- Kannustamme kaikkia kuntavaaleissa äänestäviä koiranystäviä selvittämään, ajaako oma ehdokas myös koirakansan etuja, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Koirien määrän lisääntyessä ja väestön keskittyessä yhä enemmän kasvukeskuksiin on entistä tärkeämpää, että kaavoitus ja muut elinympäristöön liittyvät ratkaisut tukevat koirien ja heidän omistajiensa sekä muiden ihmisten, eläinten ja muun ympäristön sopusointuista yhteiseloa. On huolehdittava siitä, että myös tiheästi asutuilla alueilla on riittävästi ulkoiluun sopivia viher- ja virkistysalueita, koira-aitauksia sekä -puistoja, painottaa Lehkonen.

Laadukkaat koiraharrastusalueet ja -tilat ovat myös elinkeinotoiminnan näkökulmasta vetovoimatekijä, joiden edellytyksiä tulisi vaalia esimerkiksi hiihtolatujen ja urheiluhallien tavoin. Sisäkäyttöisiä koiraharrastustiloja tulisi olla myös harvaan asutuissa kunnissa.

Kennelliitto painottaa kuntavaalitavoitteissaan myös sitä, että löytöeläinten hoidon kunnissa on oltava laadukasta. Eläinsuojeluvalvontaan ja kunnallisiin eläinlääkäripalveluihin on turvattava riittävät resurssit. Eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävä työ edistää myös ihmisten hyvinvointia.