Suomen kiinteistöjuridiikkamarkkina muuttuu – Asianajotoimistot DLA Piper ja Project Law yhdistyvät

Project Law on kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto, joka toimii aktiivisesti rakennusliikkeiden, kiinteistökehittäjien sekä kiinteistösijoittajien neuvonantajana. Project Law’n tiimi on osallistunut viime vuosien suurimpien rakennus- ja kiinteistökehityshankkeiden toteuttamiseen Suomessa. Esimerkkejä hankkeista, joissa tiimi on toiminut neuvonantajana, ovat Tripla Pasilassa, Tampereen Kansi ja Areena sekä Länsimetro.

Project Law’n osakkaat Antti Laaksonen, Panu Penttilä ja Sakari Lähteenmäki on kutsuttu DLA Piperin osakkaiksi 1.1.2023 alkaen. Samalla DLA Piperille siirtyy Project Law’n muuta henkilöstöä vanhoina työntekijöinä. DLA Piper on rakentanut yhden kotimaan merkittävimmistä ja nopeimmin kasvavista kiinteistöjuridiikan tiimeistä, jota Project Law’n asiantuntijat vahvistavat entuudestaan. Järjestelyn myötä DLA Piperilla on yksi Suomen suurimmista kiinteistöjuridiikkaan erikoistuneista tiimeistä.

”Muutokset taloudessa ja nykyisessä maailmantilanteessa heijastuvat epävarmuutena kiinteistö- ja energiainfrastruktuurimarkkinoilla, joilla myös palvelujemme kysyntä on lisääntynyt. Yritysjärjestely Project Law’n kanssa parantaa entuudestaan kykyämme ajaa asiakkaidemme etua kaikissa markkinatilanteissa – erityisesti kiinteistöjen kehittämisessä ja suunnittelussa, rakentamiseen ja ympäristölainsäädäntöön liittyvissä erityiskysymyksissä, sekä näihin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemisessa”, sanoo Mikko Larvala, DLA Piperin Suomen kiinteistöpraktiikan johtaja.

Project Law’n toimitusjohtaja Antti Laaksonen on vakuuttunut siitä, että ”järjestely sekä vahvistaa DLA Piperin kiinteistöjuridiikan palveluita, että tarjoaa Project Law’n nykyisille asiakkaille pääsyn globaalin asianajotoimiston ainutlaatuisen palvelutarjonnan äärelle sekä Suomessa että muualla maailmassa.”

”Järjestelyn myötä vahvistamme palvelutarjontaamme kiinteistöjuridiikassa, joka on liiketoimintamme kulmakivi sekä Suomessa että globaalisti. Lisäksi Project Law’lta siirtyvät asiantuntijat kasvattavat entisestään osaamistamme energiasektorilla”, sanoo Ilkka Liljeroos, DLA Piper Finlandin Managing Partner.