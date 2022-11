Suomen Kiinteistönvälittäjät ry palkitsi Vuoden Parhaat 2022-voittajat

SKVL:n jäsentoimistoja on nykyään jo lähes 500, joissa on lähes 1800 välityksen paikallista asiantuntijaa kautta Suomen. Finalistit valitaan tarkan esikarsinnan perusteella, joiden joukosta voittajat valitaan jäsenäänestyksellä. SKVL:n Vuoden kiinteistönvälittäjä on palkittu 1980-luvulta lähtien. Tänä vuonna palkittiin voittajat kolmesta eri kategoriasta: Vuoden Kiinteistönvälittäjä, Vuoden Yritys ja uutena Vuoden Tulokas.

SKVL Vuoden Kiinteistönvälittäjäksi 2022 valittiin Linda Leino Raumalta

Linda Leino työskentelee Satakunnan alueella Haave LKV nimisessä kiinteistönvälitysyrityksessä toimitusjohtajana ja kiinteistönvälittäjänä. Linda on aloittanut kiinteistövälitysalalla vuonna 2011 ja työ on muotoutunut hänelle luontaiseksi osaksi omaa arkea. Hänen menestyksensä perustuu vahvaan henkilöbrändiin, jota hän on lähtenyt rakentamaan aivan uran alusta asti. Linda on pyrkinyt laajaan kouluttautumiseen alalla sekä omaa työskentelytapaansa hän kuvaa asiakaslähtöiseksi.

SKVL Vuoden Tulokkaaksi 2022 valittiin Sari Immonen Raumalta

Sari Immonen toimii kiinteistönvälittäjänä Haave LKV nimisessä kiinteistönvälitysyrityksessä Raumalla. Vuonna 2020 Sarilla oli ajatus uudesta alasta ja vahva intuitio johdatti hänet kiinteistönvälitysalalle. Kiinteistönvälitysalaa Sari kuvailee vastuulliseksi sekä vaativaksi, työn merkityksellisyys on Sarille tärkeää. Hän kuvailee työskentelytapaansa aktiiviseksi sekä tehokkaaksi, uteliaisuus ja tarkkuus johtavat siihen, että hän haluaa oppia uutta jatkuvasti.

SKVL Vuoden Yritykseksi 2022 valittiin Etta LKV Varsinais-Suomesta

Etta LKV on perustettu vuonna 2019 joulukuussa neljän kiinteistönvälittäjän voimin ja toimii Varsinais-Suomen alueella sekä Helsingin alueella. Yrityksen henkilöstöön kuuluu 10 välittäjää, joista yhdeksän toimii Turussa ja yksi Helsingissä. Yritys haluaa olla helposti lähestyttävä ja tämä onkin otettu huomioon brändin imagossa ja toimintatavassa. Asiakaslähtöisyys on yrityksen peruspilari, jota tukevat yrityksen mukaan aktiivisuus, ammattitaitoisuus ja laadukkuus. Markkinointia tapahtuu monipuolisesti erilaisissa kanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa, yrityksen nettisivuilla sekä erilaisissa printtimedioissa.