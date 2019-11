Suomen Kiinteistönvälittäjät ry palkitsi vuoden parhaat

Suomen suurin kiinteistönvälitysalan yhteisö juhli 73-vuotisjuhlassaan yhteisön 475 jäsenyrityksen toimipisteen ja lähes 1600 välittäjän hyvää menestystä viime vuosina ja palkitsi juhlagaalassaan Helsingissä vuoden parhaat. Parhaat tekijät oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa valittu jäsenäänestyksellä.

Vuoden SKVL Kiinteistönvälittäjäksi valittiin Hanna Johansson

Hanna Johansson (YKV, LKV, LVV) on jo yli 20 vuotta alalla toiminut kiinteistönvälittäjä, joka toimii Pääkaupunkiseudun ja Länsi-Uudenmaan alueella. Hän on vahva osaaja, joka on tehnyt työtä suurella sydämellä ja intohimolla jo vuodesta 1992 lähtien. Hanna on toinen yrittäjistä Asuntokauppa Hanna & Hanna LKV Oy:ssä, jolla on toimipisteet Helsingissä ja Nummelassa.

Hanna kiittää ihania ja uskollisia asiakkaitaan siitä, että hänet on palkittu työssään huippumyyjänä jo useita kertoja. Hannalle suurin kiitos hyvin tehdystä työstä on kuitenkin tyytyväinen asiakas. Hanna on suorittanut puolitoista vuotta kestäneen alan korkeimman tutkinnon YKV (ylempi kiinteistönvälittäjä), joka antaa hänelle erityisosaamista juridisesti haastaviin tilanteisiin, jotka vaativat kokemuksen lisäksi ajan tasalla olevaa syvempää osaamista.

Vuoden parhaaksi SKVL Kiinteistönvälitys Yritykseksi valittiin Asuntokauppa Hanna&Hanna LKV Oy

Asuntokauppa Hanna&Hanna LKV Oy on vuonna 2014 perustettu yksityinen kiinteistönvälitystoimisto, joka toimii Pääkaupunkiseudulla sekä Uudellamaalla. Yrityksellä on toimipisteet Helsingissä ja Nummelassa. Yrityksen huipputiimiin kuuluu kahdeksan välittäjää, toimistovastaava, valokuvaaja ja stailisti.

Asuntokauppa Hanna&Hanna vastaa kaikkiin kyselyihin saman päivän aikana ja pitää huolta, että heidän toimeksiantajansa ovat aina ajan tasalla. Yritys on saanut runsaasti kiitosta asiakkailtaan heidän asenteestaan ja ammattitaidostaan, jonka pohjana on pitkä kokemus kiinteistönvälitystyöstä ja alan korkeimmin koulutettu henkilökunta.

Asuntokauppa Hanna&Hanna LKV Oy:ssä työtä tehdään suurella sydämellä, mikä näkyy siinä, että suurin osa yrityksen toimeksiannoista tulee suositusten kautta.

Vuoden parhaaksi SKVL Markkinoijaksi valittiin Kotoisa LKV Varsinais-Suomesta

Kotoisa LKV on vuonna 2016 perustettu välitysliike, joka toimii Varsinais-Suomen ja Jyväskylän seudun alueilla. Kotoisa LKV on pankeista ja ketjuista riippumaton toimisto, josta saa samat palvelut kuin isommistakin. Yrityksen arvot ovat reilu, sinnikäs ja turvallinen.

Kotoisa panostaa markkinointiinsa erityisen paljon, ja sen suunnitteluun nähdään vaivaa. Yrityksen markkinointia tehdään nykyaikaisella tavalla ja siinä näkyy kotoisa ja värikäs meininki.

Markkinoinnissaan yritys keskittyy pääasiassa sosiaaliseen mediaan; Kotoisa LKV:n Facebook-sivuja päivitetään tiheästi ja siellä muun muassa markkinoidaan myyntikohteita sekä jaetaan alaan liittyviä artikkeleita ja juttuja välittäjän työstä. Kotoisa LKV:lle on tärkeää, että mainonta on rehellistä ja aitoa, ja esimerkiksi esitteiden valokuvat edustavat kohteita realistisesti, jolloin virheitä ei peitellä tai mittasuhteita väärennellä. Yritys uskookin, että kotien pitää näyttää kodeilta, eikä sisustuslehtien malliasunnoilta.

Lisätiedot:

Jussi Mannerberg

toimitusjohtaja

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL)

p. 050 339 6214, jussi.mannerberg@skvl.fi

Vuoden SKVL Kiinteistönvälittäjä

Hanna Johansson

yrittäjä, YKV, LKV, LVV

Asuntokauppa Hanna&Hanna Oy

p. 040 571 4764, hanna.johansson@asuntokauppalkv.fi



Vuoden SKVL Kiinteistönvälitys Yritys

Hanna Koponen

yrittäjä, toimitusjohtaja, YKV, LK, LVV

Asuntokauppa Hanna&Hanna Oy

p. 040 680 7776, hanna.koponen@asuntokauppalkv.fi



Vuoden SKVL Markkinoija

Tupu Utriainen

yrittäjä, LKV, LVV, Kiat

Kiinteistönvälitys Kotoisa LKV Oy

p. 040 749 7626, tupu@kotoisa.fi