Suomen Kiinteistönvälittäjät ry SKVL julkisti Vuoden Parhaat 2022 -finalistit

Kesä oli asuntomarkkinoilla tuuletonta ja helteistä - elokuussa näkyy jo selvää tuulenvirettä ja myötätuulta – Samat trendit ylöspäin näkyvät jo muualla maailmassa 15.8.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomen kiinteistönvälittäjien SKVL:n elokuun puolivälin pikakysely osoittaa, että asuntomarkkinoilla menee olosuhteisiin nähden paljon paremmin kuin moni kuvittelee. Asuntokauppaluvut vuoden ensimmäisiltä 7 kuukaudelta ovat myös hyvät ottaen huomioon sen, että moni asia on muuttunut viime vuodesta. ”Lukujen mukaan kauppaa on käyty alkuvuonna vanhoista asunnoista enemmän kuin viime vuosina, pois lukien vuosi 2021, joka oli poikkeuksellisen vilkas”, toteaa SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Heinäkuussa moni keskittyi kunnon lomailuun pitkästä aikaa säidenkin suosiessa. Pikakyselymme tuloksista selviää, että nyt elokuussa kuitenkin on selvää viriämistä kaikilla rintamilla”, jatkaa Mannerberg.