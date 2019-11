Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n puheenjohtajaksi Tomi Keto-Tokoi

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n puheenjohtajaksi valittiin yrittäjä, kiinteistönvälittäjä Tomi Keto-Tokoi Lahdesta. Varapuheenjohtajaksi valittiin yrittäjä, kiinteistönvälittäjä Markku Rautanen Vantaalta.

Hallituksen varsinaisina jäseninä vuonna 2020 toimivat Pertti Jääskeläinen Jyväskylästä, Tuula Lindström Turusta, Päivi Kuuttinen Kangasalta, Hilkka Kivelä Oulusta, Merja Natunen Espoosta ja Jan Riska Pietarsaaresta. Varajäseninä toimivat Jouni Paasio Turusta ja Antti Naukkarinen Savonlinnasta.

Tomi Keto-Tokoi on vuonna 1972 syntynyt lahtelaisen Asunto Kompassi Oy:n yrittäjä. Kiinteistönvälittäjän ura alkoi vuonna 2000 ja LKV pätevyyden hän sai vuonna 2006. Asunto Kompassi Oy:n hän perusti vuonna 2007 ja avajaisia vietettiin alkuvuodesta 2008.

Keto-Tokoi on ollut aktiivisesti mukana SKVL:n luottamustoimissa yrityksen perustamisesta lähtien. Vuodesta 2008 lähtien hän on toiminut laatuvaliokunnassa, liiton hallituksessa hän on toiminut vuodesta 2015 ja sitä ennen alueneuvostossa. Paikallisissa luottamustoimissa hän toimii Päijät-Hämeen Kiinteistönvälittäjät ry:n varapuheenjohtajana.

Hyväntekeväisyyden saralla Keto-Tokoi on ollut mukana Lions toiminnassa vuodesta 2007 Lions Club Lahti/Launeessa, toimien myös kahteen otteen klubin presidenttinä. Lisäksi hän toimii Motoristit Koulukiusaamista Vastaan MKKV Ry:n varapuheenjohtajana ja on yhdistyksen perustajajäseniä.

Asunto Kompassi Oy on SKVL:n laatuyritys ja se on saanut mm. Suomen ensimmäisenä kiinteistönvälitystoimistona avainlipun käyttöoikeuden.

Myös Asunto Kompassi Oy:n henkilökunta on vaikuttamassa alalla valtakunnallisesti: SKVL:n alueneuvostossa, SKVL:n eettisessä valiokunnassa, AKK/PKA - pätevyyslautakunnassa sekä KVKL:n hyvän välitystavan lähettiläänä.

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry palkitsee tänään myös ansioituneita alan toimijoita. Perjantaina 29.11.2019 klo 24:00 julkistetaan Vuoden Välittäjä, Vuoden Yritys sekä Vuoden Markkinoija.