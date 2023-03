Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n viesti äänestäjille ja uudelle hallitukselle

SKVL:n ylimääräinen markkinakatsaus: Asuntokauppa on lähtenyt nousuun loppuvuoden hiljaisuuden jälkeen – Kuluttajien asunnon ostoaikomus 12 kk sisällä nousi 27 % joulukuusta Tilastokeskuksen tutkimuksessa 31.1.2023 06:00:00 EET | Tiedote

SKVL:n tammikuun viimeisellä viikolla tekemän ylimääräisen jäsenkyselyn vastauksista selviää, että vuodenvaihde toi selvän muutoksen asunnonvaihtajien liikehdinnässä. Kyselyt myynnissä olevista asunnoista ovat vilkastuneet merkittävästi ja myös kauppoja tehdään nousevaan tahtiin. Toteutuneissa kauppahinnoissa on ennustetusti toteutunut lievää laskua, mutta ei romahdusta. ”On kuitenkin tärkeää huomata, että myyjät eivät hyväksy mitä vain tarjouksia”, korostaa SKVL:n Mannerberg. Jos pyynti on kohtuullinen niin kaupat syntyvät helpommin, kun molemmat osapuolet ymmärtävät mikä on järkevä tarjous. Uusia myyntikohteita on myös tullut alkuvuodesta markkinoille. Lisäksi on melko selvää, että kevättä kohti kysyntä tulee nousemaan ja nyt on parhaat tilaisuudet ostaa asunto, kun tarjontaa on ja hinnat eivät ole heilahdelleet merkittävästi.