Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL:n kolmas markkinakatsaus ja ennuste asuntomarkkinoista

SKVL:n kolmas asuntomarkkinakysely tehtiin huhtikuun puolivälissä ja siihen vastasi lähes 400 jäsenyrityksen edustajaa 475:stä. Suomen suurin välitysalan yhteisö SKVL koostuu yli 1600 välitysalan paikallisesta ammattilaisesta.

Huhtikuun alku on piristänyt asuntokauppaa

Koronatilanteen ensimmäiset kaksi viikkoa maaliskuun lopussa menivät markkinoiden hakiessa suuntaa. Kokonaiskauppamäärät laskivat odotetusti jonkin verran. Huhtikuu on tuonut uuden suunnan asiakkaiden liikehdinnässä. Välittäjät raportoivat selvästä piristymisestä poikkeusoloista huolimatta. Noin kolmannes kertoo asuntokauppamäärien olevan normaalilla tasolla. Kokonaiskauppamäärien arvioidaan olevan keskimäärin noin 18 % alle normaalitason koko maassa. Vuokra-asunnoissa on nähty noin 8 % hiljeneminen uusissa sopimuksissa huhtikuun aikana. ”Asiakkaat ovat istuneet kotonaan riittävästi ja haluavat nyt toteuttaa asunnonvaihtonsa”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Asuntojen toteutuneissa hinnoissa ei muutoksia

Maaliskuun lopun ja huhtikuun ensimmäisen puoliskon aikana tehdyissä asuntokaupoissa ei näy hinnoissa liikehdintää puoleen tai toiseen. Kysyntä on korkeammalla tasolla kuin tarjonta monilla alueilla, joilla tilanne on ollut sama koronaa edeltävänä aikana. Alueilla, joilla kysyntä on ollut aiemmin alhaisempaa, on hintatason loiva lasku tai pysyminen ennallaan jatkunut kuten aiemminkin.

Jopa 25 % välittäjistä Suomessa näki vaikutuksia Uudenmaan eristämisestä

Uudenmaan rajojen aukeaminen huhtikuun puolivälissä helpottaa monien asunnon tai mökin ostajien tilannetta. Uudenmaan rajan vaikutusalueella toimivista välittäjistä jopa 60 % näki vaikutusta Uudenmaan eristyksen aikana, mutta vaikutukset ulottuivat muuallekin Suomeen ja jopa 25 % raportoi vaikutuksista koko maassa, lukuun ottamatta Pohjois-Suomea. Mökkikaupan arvioidaan lähtevän nyt kunnolla käyntiin. Moni valitsee nyt lomailun kotimaassa, ja perinteet sekä omavaraisuus nousevat jälleen kiinnostuksen kohteiksi.

Myyjien varovaisuus on järkevää ja ymmärrettävää – ostajat lisänneet aktiivisuuttaan netissä

”Tässä markkinatilanteessa myyjät ovat eniten miettivällä kannalla”, kommentoi Mannerberg. ”Monet myyjät kääntyvät nyt kokeneiden välittäjien puoleen ja pyytävät neuvoa mitä tehdä? Yhteydenotot ovat lisääntyneet huhtikuussa ja kun turvallisista esittelymenettelyistä kerrotaan, syntyy useimmiten päätös lähteä myymään”, Mannerberg jatkaa. ”Ostajat ovat selvästi lisänneet kiinnostustaan ja se näkyy nousuna eri sähköisten ilmoituskanavien käyttäjämäärissä huhtikuun alussa. Nyt on aikaa selata netistä asuntoja ja siksi kannustammekin myyjiä rohkaistumaan laittamaan asuntonsa turvallisesti myyntiin”, toteaa SKVL:n toimitusjohtaja Mannerberg.

Muutto isompaan asuntoon tai maallemuutto selvä nouseva trendi

Kyselyn tulosten perusteella jopa 45 % välittäjistä on havainnut harkintaa etätyöhön sopivaan asuntoon. Lisäksi 44 % välittäjistä on havainnut kiinnostusta muuttoon edullisemmille alueille, joissa lisäneliöitä on saatavissa helpommin. Omakotiasumisen ja oman pihan merkityksen kasvu raportoidaan selvästi nousseen ostajien yhteydenotoissa. Keväästä odotetaan vilkasta, kun rajoitusten väheneminen rohkaisee ja mahdollistaa myyjät tekemään toimeksiantoja.

Korona-ajan päättyessä ennustetaan merkittävää nousua kaupan volyymissä

Rajoitukset ovat väistämättä aiheuttaneet asunnonvaihdon lykkäystä tietyille ryhmille, joista suurin on yli 70-vuotiaat. Lisäksi muihin riskiryhmiin kuuluvat ja osa lapsiperheistä on ilmoittanut odottavansa myyntipäätöksessään pahimman epidemian ohimenoa. Tästä syystä markkinoilla ennustetaan voimakasta vilkastumista tulevana kesänä ja syksyllä, mikäli tilanne normalisoituu kesään mennessä. Ennusteessa ei odoteta muutoksia hintakehityksessä, mutta mahdollinen muuttoliikkeen muutos voi hillitä hintojen nousua eräillä alueilla ja toisaalta piristää kaupankäyntiä pientaloissa sekä loma-asunnoissa.