Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL toinen tiedote asuntomarkkinoiden kehityksestä korona tilanteen aikana

Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL teki korona tilanteen ajan toisen jäsenkyselyn viime viikon lopulla 26.3 Kyselyyn vastasi lähes 80% jäsenyrityksestä Suomessa. SKVL jäsenyritysten toimipisteitä on lähes 500 ja välittäjiä lähes 1600 ympäri Suomea. Markkinakyselyt tehdään nyt poikkeuksellisesti lyhyin aikavälein, jotta saamme mahdollisimman ajantasaista tietoa.

Asunnonvaihtajat ovat sopeutuneet tilanteeseen ja jatkavat kaupankäyntiä turvallisesti

”Ensimmäisten kahden poikkeustilaviikon jälkeen on välitysala ja asunnonvaihtajat löytäneet uudet toimitapansa ja sopeutuneet uuteen normaaliin.” raportoi Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. Esittelyt tehdään käytännössä kaikki yksityisesittelyinä. Esittelyissä noudatetaan tiukkoja turvallisuustoimenpiteitä ja kanssakäymistä vältetään erityisjärjestelyin. Yksityisesittelyiden määrän kasvusta tai pysymisestä ennallaan raportoi noin 60% välittäjistä Suomessa. Myös sähköisten ja jopa live videoesittelyiden käyttö on yleistynyt. 16 % välittäjistä raportoi, että sähköinen asiointi on lisääntynyt paljon, 50% kertoo että sähköinen asiointi on lisääntynyt jonkin verran viimeisten kahden viikon aikana.

Uudenmaan eristäminen aiheuttaa alueellisesti merkittäviä esteitä asunto- ja mökkikaupalle

Juuri kuumimpana mökkikauppasesonkina alkava rajoitus iskee kovaa mökkikauppaan. Jopa 65 % välittäjistä raportoi Uudenmaan eristämisen vaikuttavan loma-asuntokauppaan. 2-3 tunnin ajomatkan säteellä ja kauempaakin sijaitsevat mökit jäävät nyt erityksen vuoksi Uusmaalaisten ostajien tavoittamattomiin yksityisesittelyjen osalta. Kohteisiin voidaan toki tutustua sähköisillä apuvälineillä.

Hanko ja Uudenmaan etelärannikko selviää paremmin rajoituksista ja Hangossa onkin raportoitu selvää loma-asuntokaupan vilkastumista kaupankäynnissä ja kiinnostuksessa.

Liikkumisrajoituksilla alueellista vaikutusta asuntokauppaan

Pääkaupunkiseudun kehyskunnissa ja Etelä-Suomessa jopa 35% välittäjistä raportoi selvää tai merkittävää vaikutusta perjantaina alkaneilla Uudenmaan liikkumisrajoituksilla.

Tosiostajat ovat edelleen liikkeellä, yksityisnäyttöjä varataan vilkkaasti

”Asuntokauppa käy olosuhteisiin nähden yllättävän hyvin. Ostajat, jotka ovat liikkeellä ovat valmiita tekemään päätöksiä nopeammin kuin kriisiä edeltävänä aikana.” kertoo Mannerberg. Asuntokaupan kokonaismäärässä on luonnollisesti selvää rauhoittumista korona tilanteen aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Erityisesti yli 70-vuotiaiden ja muihin riskiryhmiin kuuluvien osalta on toimeksiantoja laitettu odottamaan tilanteen ohimenoa.

Asuntojen toteutuneissa hinnoissa ei muutoksia

Kyselyn perusteella toteutuneissa kauppahinnoissa ei ole muutoksia korona tilannetta edeltävään aikaan. Tarjonnan vähentyminen ja kysynnän jatkuminen saattaa jopa vaikuttaa siten että hintojen nousua tapahtuu kuten markkinoilla yleensä. Hintakehitys määräytyy kuten normaalistikin kysynnän ja tarjonnan mukaan. Alueilla, joissa tarjonta on edeltävänä aikanakin ollut suurempi kuin kysyntä voidaan odottaa, että hinnoissa ei tule nousua, mikäli kauppoja toteutuu.

Asuntojen kauppamäärissä pysytty jopa ennallaan mutta osa raportoi laskua – myös kasvua raportoitu

Viimeisten kahden viikon aikana asuntokauppamäärissä on huomattavasti vähemmän laskua kuin moni odotti. Noin 50% välittäjistä raportoi kauppamäärien säilyneen ennallaan. Noin 5% raportoi kauppamäärän kasvua. Noin 20% raportoi 10% laskua kauppamäärissä. Noin 30% raportoi vielä suurempaa laskua. Turun seudulla, Keski-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa kauppamäärät ovat laskeneet vähiten.

Asunnon vuokraus hiljentynyt vähiten

Vuokra-asuntojen kysynnässä 10% välittäjistä raportoi kysynnän lisääntymistä. 65% raportoi tilanteen säilyneen ennallaan. Noin 30% on havainnut kysynnän vähentymistä. Pohjois-Suomessa jopa 25% raportoi lisääntymistä vuokra-asuntojen kysynnässä. Vuokrien määrässä ei ole havaittu muutoksia.

Pieni osa sijoittajista alkanut myydä sijoitusasuntoja, myös ostohalut ovat lisääntyneet

Noin 12% välittäjistä raportoi sijoittajien haluavan myydä asuntojaan. Lisäksi noin 4% raportoi että sijoittajat ovat myös lisänneet ostohalukkuuttaan. 84% välittäjistä kuitenkin ei ole havainnut mitään muutosta sijoittajien liikehdinnässä. Pörssin voimakkaat vaihtelut ovat lisänneet asuntosijoittamisen vakauden tuomaa turvaa ja jo olemassa olevista sijoituksista pidetään kiinni.

Asuntolainojen saanti vaikeutunut osalle ostajista

Suurimmalle osalle liikkeellä olevista ostajista henkilökohtainen taloustilanne ei kyselyn tulosten perusteella näy ostopäätöksissä. Noin 10% ostajista on kertonut, että asuntolainan saanti on vaikeutunut paljon. Lisäksi noin 30% kertoo että lainan saannissa on ollut hiukan vaikeampaa.