Suomen Kiinteistönvälittäjien ylimääräinen markkinatiedote Ukrainan sodan vaikutuksista

Ukrainan sodan vaikutukset asuntomarkkinaan ovat kahdensuuntaisia

Suomen Kiinteistönvälittäjät teki ylimääräisen jäsenkyselyn 3. maaliskuuta selvittääkseen miten Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät asuntomarkkinoilla. ”Sota ja erityisesti pakotteiden vaikutukset näkyvät yllättävän paljon markkinoilla jo nyt mutta kaikki ei välttämättä kaupankäyntiä hidastavana tekijänä”, kommentoi Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Tällaisessa tilanteessa ihmiset reagoivat odottamattomasti ja erilaisia ilmiöitä nousee”, hän jatkaa. Kaiken kaikkiaan alkuvuosi on ollut asuntomarkkinoilla hyvin vilkasta ja samat ilmiöt kuin jo edellisessä katsauksessamme ovat edelleen jatkuneet. Pulaa myytävistä halutuista isommista asunnoista ja erityisesti uudemmista omakotitaloista on edelleen.





Koronan väistyminen vilkastuttanut alkuvuoden kauppaa

Usko koronan väistymiseen on tuonut jonkin verran lisää myytävää markkinoille ja kauppoja on tehty nopeasti omakoti- ja rivitaloista. Helmikuussa tehtiin paljon talokauppaa huolimatta lumisesta talvesta, olympialaisista ja hiihtolomista. Ukrainan sodan alettua on näkynyt hetkellistä hiljentymistä ja osa on jopa perunut kauppoja ja odottaa vaikuttaako tilanne korkoihin tai muihin tekijöihin kuten energian hintaan. ”Jopa yli 70 % välittäjistä raportoi ostajien olleen jollakin tavalla kiinnostuneita tilanteen aiheuttamista energian hinnan muutosten vaikutuksista”, raportoi Mannerberg.





Venäläiset sekä ostaneet että myyneet omistuksiaan Suomessa – pakotteet näkyvät jo kaupoissa

Pakotteiden vaikutukset ovat vaikuttaneet jollakin tavalla jopa 10 % kaupoista. Varsinaiseen rahaliikenteeseen jotakin vaikutuksia on ollut jo noin 4 % kaupoista. Kaakkois- ja Itä-Suomessa on näkynyt venäläisten ostajien ja myyjien liikettä molempiin suuntiin. Jo ennen sodan alkua venäläisiä ostajia oli liikkeellä tavanomaista enemmän ja pakotteiden realisoiduttua ovat myös monet venäläiset luopumassa omistuksistaan saadakseen käyttövaroja pahentuvaan taloustilanteeseen.





Sota tuonut erilaisia ilmiöitä markkinoille

”Olen saanut raportteja jopa siitä, että suunnitellaan asunnon ostamista Ruotsista, jotta turvattaisiin asuminen, jos Suomeen hyökättäisiin”, kertoo Mannerberg. Jonkin verran on ollut havaittavissa sitä, että myös suomalaiset sijoittajat muuttavat sijoitusasuntojaan käteiseksi. Kuitenkin pääsyy tähän lienee edelleen vuokra-asuntomarkkinoiden hiljaisempi kysyntä. ”Vakava huoli tulevaisuudesta on varmasti monilla mielessä mutta odotamme myös sitä, että markkinat kiihtyvät pienen hiljaisen hetken jälkeen entisestään, kun todelliset vaikutukset talouteen nähdään”, kommentoi Mannerberg. ”Korkojen nousupelot ovat ainakin toistaiseksi taittuneet. Helmikuun alussa nähdystä 12 kk Euriborin noususta on jo sulanut yli puolet”, hän jatkaa. ”Kevään myötä odotamme asuntokaupan vilkastuvan kuten normaalistikin lumien sulaessa”, kommentoi SKVL:n Mannerberg.





SKVL jäsenyritykset tukeneet sodan uhreja merkittävästi

Suomen Kiinteistönvälittäjien jäsenyritykset ovat kyselyn mukaan osallistuneet useiden kymmenien tuhansien eurojen panostuksella sodan uhrien auttamiseen ja kaikkien ajatuksissa on saada rauha Ukrainaan mahdollisimman nopeasti.