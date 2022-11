Suomen Lakimiesliitto käyttää jatkossa nimeä Juristiliitto

Juristiliitto on jo vuonna 1944 perustettu juristien ja oikeustieteen opiskelijoiden yhteinen etu- ja palvelujärjestö. Sen keskeisenä tavoitteena on juristien osaamisen, arvostuksen ja aseman parantaminen sekä oikeusvaltion puolustaminen. Liiton tavoitteena on yhdessä jäsenistönsä kanssa rakentaa oikeudenmukaista Suomea.