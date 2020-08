Suomen luonnon päivää seuraa luomakunnan päivä

1.9. vietettävä teemapäivä aloittaa ortodoksien kirkkovuoden – arkkipiispa Leo kehottaa ortodoksisia seurakuntia liputtamaan tiistaina luomakunnan kunniaksi.

Suomesta tuli vuonna 2017 maailman ensimmäinen maa, joka liputti virallisesti luontonsa kunniaksi. Suomen luonnon päivää vietetään aina elokuun viimeisenä lauantaina – tänä vuonna 29.8.2020.

Myös ortodoksisessa kirkossa pidetään lippua korkealla luonnon puolesta. Arkkipiispa Leo kehottaa kaikkia ortodoksisia seurakuntia liputtamaan syyskuun ensimmäisenä päivänä, jolloin ortodoksinen kirkko aloittaa uuden kirkkovuoden. Vuodesta 1989 saakka tätä päivää on kutsuttu myös luomakunnan päiväksi ekumeenisen patriarkan aloitteesta.

Viime vuosikymmeninä teemapäivä on omaksuttu myös monien muiden toimijoiden kalenteriin joko yksittäisenä päivänä tai useamman päivän kattavana tapahtumana. Esimerkiksi Kirkkojen maailmanneuvosto ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto kutsuvat viettämään luomakunnan aikaa 1.–4. syyskuuta.

Tänä vuonna Suomen ortodoksisessa kirkossa ei kuitenkaan tyydytä pelkkään liputukseen. Ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen asettama työryhmä julkaisi keväällä merkittävän sosiaalieettisen asiakirjan ”For the Life of the World” (Maailman elämän edestä), joka julkaistaan Suomen ortodoksisen kirkon sivustolla (www.ort.fi) suomeksi luomakunnan päivänä.

Asiakirjassa muistutetaan painokkaasti, että ”luomakunnasta huolehtiminen ja Kristuksen ruumiin palveleminen ovat läheisesti ja väistämättä liitoksissa toisiinsa, aivan kuten liitoksissa ovat myös köyhien taloudelliset olot ja planeettamme ekologinen tila.”

Ortodoksisesta perinteestä nouseva viesti tämän ajan ihmiselle on selvä. Emme voi tarkastella suhdettamme luontoon muusta toiminnastamme irrallisena asiana. Kysymys ilmastokriisistä vaati meitä puhumaan myös monista muista oman aikamme ilmiöistä: esimerkiksi halpatyövoimasta, ihmisoikeuksista, rakenteellisesta köyhyydestä ja ihmisen suhteesta teknologiaan.

Asiakirjassa peräänkuulutetaan radikaalia mielenmuutosta ja uutta olemisen tapaa. ”Tähän sisältyy väistämättä tapojemme muuttaminen yksittäisinä ihmisiä ja koko ihmisrotuna”, todetaan dokumentissa.

Muutoksen aika on juuri tänään, muistuttaa arkkipiispa Leo. Luomakunnan päivä kutsuu meitä ottamaan ensimmäisen askeleen kohti muutosta – kohti todellista luomakunnan aikaa.

– Viivyttely on valinta, vaikka se ei viivytellessä sellaiselta tuntuisikaan, toteaa arkkipiispa Leo.

