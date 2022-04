Suomen lupaavimpiin metallitulokkaisiin lukeutuva Wake up Frankie Ranka Kustannuksen rosteriin

Ranka Kustannus jatkaa suomalaisen raskaamman musiikin sanansaattajana solmimalla levytyssopimuksen tämän hetken lupaavimpiin metallitulokkaisiin lukeutuvan Wake up Frankien kanssa. Bändi ponnahti rock- ja metalliskenen tietoisuuteen vuonna 2019 voittaessaan Tuska-festivaalin järjestämän Tuska-Torstai-kilpailun ja lunastaen voitolla keikan festivaalilla. Metallikansa vakuuttui Wake up Frankien old-school thrashmetallia, uuden ajan jenkkisoundeja sekä rock n’roll -tyyppisiä sing-along-kertsejä yhdistelevästä ”thrashrock”-signature-tyylistä, ja vuonna 2020 julkaistu debyytti-EP Green is the New Black keräsi hurjia striimauslukemia ”The Outlaw”-hittisinkun valloittaessa Spotifyn soittolistoja. Rankan ja Wake up Frankien yhteistyö alkoi viime syksynä bändin osallistuessa Blind Channel -tribuuttiprojektiin, jossa bändi pääsi esittelemään oman näkemyksensä BC-hitistä "Timebomb". Bändin tyylilleen uskollisesta versiosta tuli heti yksi tribuuttiprojektin striimatuimmista covereista.

Ranka Kustannuksen Riku Pääkkönen on yhteistyön jatkumisesta hyvin mielissään:

”Näemme Wake up Frankien yhtenä Suomen lupaavimmista metallibändeistä, ja on suuri ilo ryhtyä rakentamaan yhtyettä seuraavaksi merkittäväksi vientituotteeksi.”

Myös bändille tämä on merkittävä ja odotettu seuraava askel:

"Levytyssopimuksen saaminen on meille yhden unelman ja tavoitteen täyttyminen ja olemme äärimmäisen innoissamme siitä, että pääsemme aloittamaan seuraavan luvun tarinassamme Rankan kanssa! Iso kiitos kaikille, jotka ovat tukeneet meitä matkan varrella ja ennen kaikkea uskoneet meidän juttuun. Emme malta odottaa että pääsemme julkaisemaan uutta materiaalia."

Uutta materiaalia ei tarvitse odottaa kovin pitkään; Wake up Frankie on tällä hetkellä studiossa ja tuoreita WuF-riffejä tulee tarjolle alkukesästä! Sillä välin kannattaa ottaa kuunteluun bändin versio Blind Channel -hitistä ”Timebomb”.

Kuuntele "Timebomb" Spotifyssa



WAKE UP FRANKIE on

Kasperi Meriläinen – laulu

Otto Halli – kitara, laulu

Vesku Pääkkönen – kitara, laulu

Dimitris Kavvadas – basso, laulu

Jari Rantanen – rummut

