Suomen markkinoille fossiilisista polttoaineista vapaa rahasto – S-Pankki ja FIM kiihdyttävät ilmastotyötään

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Samalla se on riski, joka jokaisen säästäjän on syytä huomioida omissa sijoituksissaan. Tavallisen rahastosäästäjän on kuitenkin ollut vaikea välttää sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin, sillä erilaiset energiayhtiöt ovat kuuluneet tyypillisesti laajasti hajautettujen rahastojen sijoituskohteisiin.

S-Pankki- ja FIM-rahastot kiihdyttävät ilmastotyötään. Ilmastotyötä ja -tavoitteita kuvataan tänään julkaistussa uudessa varallisuudenhoidon ilmastostrategiassa (PDF). Strategian mukaan kaikkien sähkötuottajien täytyy läpäistä yhä tiukemmat kriteerit, jotta S-Pankki- ja FIM-rahastot voivat sijoittaa suoraan niihin. Samalla markkinoille tuodaan täysin uudentyyppinen osakerahasto. ”Kuluva vuosi ja koronavirus ovat muistuttaneet meitä kaikkia, miten tärkeää on varautua uudentyyppisiin maailmanlaajuisiin uhkiin. Ilmastonmuutoksen tiedetään olevan merkittävä uhka, jonka vaikutukset jakautuvat useille vuosikymmenille Moni sijoittaja onkin miettinyt jo pitkään ilmastonmuutoksen vaikutuksia”, sijoitusjohtaja Mika Leskinen S-Pankista kertoo. S-Pankki on osa S-ryhmää, jossa ilmastonmuutosta torjutaan osuustoiminnan hengen mukaisesti yhteistyössä asiakasomistajien, kumppaneiden ja kaikkien s-ryhmäläisten kanssa. Helmikuussa S-ryhmä julkisti uudet kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa, joiden mukaan S-ryhmä on hiilinegatiivinen vuonna 2025. ”Omien ilmastotoimiemme lisäksi tuemme asiakasomistajiamme kohti vähähiilistä elämää eri tavoin, muun muassa ruoan hiilijalanjäljen paljastavalla laskurillamme. S-Pankin uusi rahasto on sijoittamisen puolella samanlainen hieno avaus”, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä sanoo. S-Rahasto Fossiiliton Eurooppa sijoittaa eurooppalaisiin pörssiyhtiöihin ja painottaa sijoituksissaan yhtiöitä, jotka ovat hyvissä asemissa, kun yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilistä vaihetta. Tavallisista eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavista rahastoista S-Rahasto Fossiiliton Eurooppa poikkeaa myös siinä, että se ei sijoita lainkaan yhtiöihin, joiden liiketoiminta perustuu fossiilisiin polttoaineisiin, kuten öljyyn, maakaasuun tai kivihiileen. ”Käytännössä pysähdymme jokaisen sijoituksen kohdalla ja pohdimme, onko sijoitus osa ongelmaa vai ratkaisua”, sijoitusjohtaja Mika Leskinen kertoo. S-Rahasto Fossiiliton Eurooppa on osuussarja FIM Fossiiliton Eurooppa ESG -rahastossa. Suomalaiset ovat äänestäneet S-Pankin jo kahdeksana vuonna peräkkäin Suomen vastuullisimmaksi pankiksi Pohjoismaiden laajimmassa kestävän kehityksen brändivertailussa, Sustainable Brand Indexissä.

